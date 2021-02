Già da tempo il nome di Milinkovic-Savic è uno dei più caldi in sede di mercato. Il centrocampista serbo è già finito nei radar dei top club italiani ed europei che hanno dovuto fare i conti con il muro alzato da Lotito, mai disposto a fare sconti per i suoi gioielli. Il classe 1995 dal canto suo ha sempre ribadito di trovarsi molto bene a Roma. A sorpresa però in un'intervista ai media serbi, il "sergente" ha rivelato dove vorrebbe giocare in futuro, per quello che è il suo sogno nel cassetto.

Sergej Milinkovic-Savic ai microfoni della televisione serba Nova è uscito allo scoperto. Il centrocampista della Lazio protagonista di una crescita esponenziale nelle ultime stagioni, parlando della Champions League ha rivelato che sin da bambino ha visto il Real Madrid come un punto d'arrivo: "Sogno di giocare per il Real Madrid da quando ero bambino. Questo è il mio più grande traguardo della mia carriera e farò di tutto per raggiungerlo". Proprio per questo sperava che il sorteggio di Champions abbinasse la sua Lazio al Real agli ottavi di finale, avversario che sembra tra l'altro al momento più abbordabile alla luce del periodo difficile, rispetto ai campioni in carica del Bayern.

E chissà che queste parole non rappresentino un assist per il Real Madrid che già nella scorsa annata ha provato a portare alla corte di Zidane un centrocampista top. Il profilo più gradito a Zizou è sempre il connazionale Pogba, in uscita a fine stagione dallo United. Questione di cifre, e quelle in ballo per Milinkovic-Savic sono altissime. Il "sergente" è legato alla Lazio da un contratto fino al 2024 e il presidente Lotito ha ribadito a più riprese in passato di non voler cedere il giocatore per meno di 100 milioni. Ne sa qualcosa la Juventus, sempre alla finestra per l'ex Genk.