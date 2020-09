L'arrivo imminente di Alvaro Morata alla Juventus, ha incredibilmente ribaltato l'asse di mercato che si era creato tra Roma, Napoli e Juventus con Milik e Dzeko spettatori interessati alla vicenda. Alla fine a spuntarla è stata la Juventus che stufa della lunga attesa dei due club, si è voluta cautelare prendendo un attaccante da consegnare nella mani di Pirlo. E allora, se per la Roma, nonostante i problemi con l'allenatore, Dzeko resterà in giallorosso con buona pace dei tanti tifosi che invocavano a gran voce la sua permanenza, dall'altra il Napoli e Milik si ritrovano a leccarsi le ferite di una situazione paradossale.

Gattuso ha detto che Milik non rientra nei piani tecnici del club e il polacco non rinnovando il suo contratto con gli azzurri oltre a rischiare la tribuna, metterà il club nella condizione di non guadagnare nulla dalla sua cessione. Ecco che allora è possibile che si possa trovare qualche nuova soluzione nella giornata di oggi con il giocatore che spinge per andare via da Napoli e giocare altrove pur di non saltare una stagione fondamentale che porterà proprio agli Europei. L'opzione Premier e Liga restano le più gettonate.

Milik, quale futuro per l'attaccante polacco?

Nelle ultime ore restano in piedi dunque le piste all'estero per il giocatore che non ha alcuna intenzione di restare a Napoli a fare tribuna. Dal canto suo, a meno di prese di posizioni clamorose, anche Aurelio De Laurentiis ha tutto l'interesse economico di cederlo al miglior offerente. In Italia resta solo un timido sondaggio della Fiorentina, ma è comunque difficile che il giocatore possa accettare la destinazione viola.

E allora ecco che con approcci non proprio fortissimi, il Tottenham sta cercando di capire come si evolverà la situazione. Da segnalare però anche l'interesse del Valencia che avrebbe bisogno proprio di una punta dalla sue caratteristiche. In questo pazzo mercato però, non è da escludere nulla, neanche un clamoroso ritorno dell'affare Dzeko-Milik con la Juventus che potrebbe anche prendere sia il bosniaco che Morata. Per ora per Napoli e Milik però, si mette davvero male…