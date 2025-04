video suggerito

Milan, vittoria a Venezia con gol di Pulisic e Gimenez. Strefezza fa gioire il Como, Genoa sconfitto Le due partite della 34a giornata di Serie A si concludono 0-2 per i rossoneri, 1-0 per i lariani. I rossoneri soffrono e rischiano in Laguna ma capitalizzano la rete dell'americano in avvio di match. I lombardi sbloccano la sfida nella ripresa.

Venezia-Milan 0-2 e Como-Genoa 1-0 sono i risultati delle due partite della 34ª giornata di Serie A giocate alle 12:30, come da programma ridefinito in seguito al lutto nazionale e ai funerali di Papa Francesco celebrati nella giornata di sabato.

Un gol di Pulisic nel primo tempo ha permesso al Milan di mettere in cassaforte la vittoria a Venezia, ma i rossoneri hanno rischiato grosso in diverse occasioni subendo la pressione e gli attacchi dei padroni di casa. Nel finale il raddoppio di Gimenez è calato come una sentenza. A parziale discolpa del ‘diavolo' c'è stato l'infortunio muscolare capitato a Jovic durante il riscaldamento, al suo posto Conceiçao schiera Abraham. L'avvio di match, però, è favorevole agli ospiti che trovano la rete del vantaggio sfruttando un'indecisione dei lagunari: ci pensa l'americano, ex Borussia Dortmund, a capitalizzare la ghiotta occasione scaturita dall'errore di Candé. La formazione di Di Francesco incassa il colpo a freddo ma non si lascia condizionare da quell'episodio. Fa tabula rasa dei cattivi pensieri e, complice l'atteggiamento degli ospiti, prende l'iniziativa, guadagna metri, tesse azioni che vedono protagonisti Zerbin Yeboah e Nicolussi Caviglia. Anzi, il Venezia trova anche il pareggio nel momento migliore: ma la conclusione di Yeboah è vanificata dal furigioco di Busio. Identica sorte capita allo stesso Pulisic, che vede negata la doppietta da una segnalazione di off-side. Il Milan balla un po' troppo ma resta in piedi e il guizzo di Gimenez è come mettere il lucchetto ai tre punti.

Il successo sul Genoa chiude, di fatto, i conti per la salvezza. A quota 42 punti il Como è ormai al sicuro, l'ha messa in banca e può permettersi di guardare al futuro con occhio differente. La rete che ha deciso l'incontro è arrivata nella ripresa grazie a Strefezza. Gol nato dall'intuizione del ‘solito' Nico Paz: è lui, il gioiello della ‘cantera' madrilena a innescare Cutrone, l'ex Milan confeziona l'assist per il compagno che di sinistro batte Leali. Spezzato l'equilibrio, i lariani hanno avuto buon gioco nel controllare l'incontro. Brividi per la marcatura di Thorsby, ma il calciatore del Grifone è pizzicato in fuorigioco.