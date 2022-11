Milan-Spezia dove vederla in diretta TV e streaming su Sky o DAZN: le formazioni della partita di Serie A Milan-Spezia è uno degli anticipi della 13a giornata del campionato di Serie A 2022-2023: si gioca sabato 5 novembre 2022 alle ore 20.45. Diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Le ultime notizie sulle formazioni di Pioli e Gotti.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan a caccia di punti per la corsa Scudetto dopo il ko contro il Torino, lo Spezia rincorre il sogno salvezza: la partita Milan-Spezia si gioca oggi, sabato 5 novembre, alle ore 20:45 al San Siro di Milano ed è valida per la tredicesima giornata di Serie A. Diretta TV e streaming in coesclusiva sia su Sky che su Dazne. Uno degli anticipi della 13a giornata del campionato di Serie A 2022-2023 va di scena allo stadio Meazza e metterà di fronte i campioni d'Italia di Stefano Pioli e i liguri di Luca Gotti: si gioca oggi, sabato 5 novembre 2022, con fischio d'inizio alle ore 20.45. Il match si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

Come ci arriva il Milan: i rossoneri sono tornati agli ottavi di Champions League grazie alla vittoria per 4-0 contro il Salisburgo ma devono rifarsi della sconfitta in casa del Torino nell'ultimo turno di campionato: per il Diavolo i 3 punti sono d'obbligo se vuole mettere pressione al Napoli capolista distante 6 punti.

Come ci arriva lo Spezia: anche gli Aquilotti devono rimediare alla battuta d'arresto casalinga contro la Fiorentina e sono fermi a quota 9 punti, con tre lunghezze di margine sulla zona retrocessione, ma vogliono mettere quanti più margine sulle ultime tre per continuare un percorso tranquillo.

L'ultimo precedente a San Siro è quello dello scorso 17 gennaio, quando Gyasi firmò il 2-1 dello Spezia nei minuti di recupero dopo il contestato episodio del goal di Messias non convalidato dall'arbitro Serra.

Le probabili formazioni: Pioli pensa a qualche cambio nell'11 titolare. In attacco ballottaggio tra Origi e Giroud, in difesa il tecnico potrebbe lasciare spazio a Gabbia e riproporre De Ketelaere dal 1′. Gotti a San Siro col tandem offensivo Gyasi-Nzola.

Partita: Milan-Spezia

Quando si gioca: sabato 5 novembre

Dove si gioca: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Orario: 20:45

Canale TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go, NOW

Competizione: Serie A, 13a giornata

Dove vedere Milan-Spezia in diretta TV

La partita tra Milan e Spezia sarà trasmessa in diretta TV su DAZN e su Sky. La gara si potrà seguire su DAZN utilizzando di una Smart TV compatibile con la app oppure sintonizzandosi su Zona DAZN, il canale 214 di Sky (anche in questo caso solo se abbonati alla piattaforma satellitare e con l'opzione di visione attiva). L'alternativa per vedere la sfida in tv è usufruire di altri dispositivi come PlayStation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick o Timvision Box. Su Sky si potrà vedere la gara di San Siro ai canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 251).

La telecronaca di DAZN sarà di Dario Mastroianni, con il commento di Simone Tiribocchi; mentre per Sky il racconto della partita sarà di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Milan-Spezia, dove vederla in streaming

La diretta streaming della gara tra le squadre di Pioli e Gotti sarà disponibile con DAZN, attraverso l'app per dispositivi fissi e mobili (tablet, smartphone) o direttamente dal sito; oppure con Sky-Go, che possono utilizzare solo gli abbonati sia tramite app che da postazione fissa. Ultima opzione è NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

La probabile formazione di Pioli contro lo Spezia

Stefano Pioli dovrebbe puntare su De Ketelaere dal 1′ come trequartista (il belga è in ballottaggio con Brahim Diaz) con Messias e Leao sulle corsie laterali pronti a supportare Origi o Giroud. Bennacer e Krunic (al posto di Tonali) in mezzo al campo con la linea difensiva composta da Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Krunic; Messias, De Ketelaere, Leao; Origi. Allenatore: Pioli.

Le scelte di Gotti per la partita Milan-Spezia di Serie A

Luca Gotti non cambia il suo 3-5-2 con Ampadu, Kiwior e Caldara davanti a Dragowski, Holm e Reca sulle fasce più Ekdal, Bourabia e Agudelo a creare gioco e a supportare la coppia d'attacco Gyasi e Nzola.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Caldara; Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Gotti.