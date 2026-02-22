Milan-Parma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioni

Il Milan ospita il Parma nella partita valida per la 26ª giornata di Serie A. Si gioca oggi alle 18:00, diretta tv e streaming su DAZN e Sky. Le ultime news sulle formazioni di Allegri (squalificato) e Cuesta.

Milan e Parma si sfidano a San Siro nel 26° turno della Serie A 2025/26: una partita che può valere punti fondamentali sia nella corsa Scudetto che in quella salvezza. Il match dello stadio Giuseppe Meazza si gioca alle ore 18:00 con diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

I rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri — fermato per squalifica — cercano riscatto dopo l’1-1 casalingo contro il Como nel recupero della 24ª giornata, risultato che non ha permesso di ridurre il distacco dall’Inter capolista e che ha acceso polemiche nel finale. L’obiettivo è chiaro: restare in scia alla vetta e difendere una posizione utile per l’accesso alla prossima UEFA Champions League.

Il Parma allenato da Carlos Cuesta arriva invece con il morale alto dopo i successi consecutivi contro Bologna e Hellas Verona, risultati che hanno permesso ai ducali di salire a quota 29 punti in classifica.

Dove vedere Milan-Parma in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

Milan-Parma sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast; e su Sky con Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 come canali di riferimento.

Il match si potrà vedere anche in streaming su DAZN e su Sky-Go e un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport. La telecronaca di Milan-Parma su DAZN è affidata a Riccardo Mancini e Massimo Ambrosini, mentre su Sky saranno Stefano Borghi e Riccardo Montolivo a raccontare il match.

Milan-Parma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Allegri deve fare i conti con l’infortunio di Pavlovic, che non sarà della partita, ma ritrova Rabiot dopo il turno di stop per squalifica. Possibile anche il rientro tra i convocati di Loftus-Cheek, soluzione utile per ampliare le opzioni offensive, mentre Saelemaekers e Fofana viaggiano verso una maglia da titolare.

Nel Parma è aperto il ballottaggio tra Nicolussi Caviglia e Sorensen, con il primo che spinge per partire dall’inizio. Sulla trequarti Strefezza appare in vantaggio rispetto a Oristanio.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri (squalificato).

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.