Una delle squadre che sta facendo meglio post-lockdwon è certamente il Milan. I rossoneri hanno battuto anche il Bologna ieri sera, con un netto 5-1, e stanno per centrare l'obiettivo Europa League che prima di Natale sembrava lontanissimo. Gli artefici di questo ottimo lavoro, il Diavolo è imbattuto dalla ripresa della Serie A, sono Stefano Pioli che a fine stagione lascerà la società di viale Aldo Rossi , insieme all'acquisto di gennaio Zlatan Ibrahimovic e ai suoi compagni, rinati dopo l'arrivo dello svedese. Uno degli uomini che ha cambiato volto e prestazioni dopo l'avvicendamento in panchina è Hakan Calhanoglu, che anche ieri sera si è dimostrato uno degli uomini più in forma della squadra e a parte il gol sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Il turco nel post-partita ha pronunciato parole d'elogio ai microfoni di DAZN per il suo allenatore e ha lanciato un segnale importante alla sua società, che per la prossima stagione avrebbe già scelto Ralf Rangnick: "Io gioco per lui, è molto importante per tutti noi".

Dopo la vittoria in carrozza contro i felsinei di Sinisa Mihajlovic, Calhanoglu ha esaltato il lavoro del tecnico di Parma e del rapporto che si è creato anche a livello umano oltre che sportivo: "Pioli mi ha cambiato tanto come persona e come giocatore lui mi lascia giocare come voglio, libero, parla molto con me anche fuori dal campo. Posso dire che gioco anche per lui perché il mister è una persona molto importate non solo per me ma per la squadra. Siamo tutti contenti di avere un allenatore come lui".

Infine il numero 10 rossonero ha speso parole importanti anche per i suo compagni e per tutta la squadra, che da quando è ricominciato il campionato ha infilato 8 risultati utili di fila (6 vittorie e due pareggi): "Questo gruppo è da riconfermare. Non è facile giocare ogni due giorni. Le nostre gambe sono stanche, ma oggi abbiamo fatto vedere il nostro cuore e la nostra mentalità. Il Bologna gioca uomo contro uomo, ma noi abbiamo fatto pressing alto e abbiamo fatto tani gol. Abbiamo giocato da squadra".