Il Milan continua nel suo trend positivo, dà spettacolo e vince anche con il Bologna e sale momentaneamente ad un solo punto dal quinto posto della Roma. Come promesso alla vigilia, Stefano Pioli rimane dunque aggrappato al sogno Europa League, accantona nuovamente le voci sul suo futuro e strapazza l'avversario al termine di una gara a tratti giocata in maniera spettacolare dai suoi ragazzi. Risparmiato dall'amico Ibrahimovic, Mihajlovic torna invece a casa con un ko pesante, che ridimensiona la recente buona partita dei rossoblù con il Napoli.

Tomiyasu tiene in piedi il Bologna

Il Milan è una delle poche squadre che non ha sentito l'effetto del lockdown, e le cinque vittorie e i due pareggi conquistati nelle ultime sette partite, sono una dimostrazione dell'attuale ottima condizione psico-fisica dei rossoneri. Un momento magico che il Diavolo conferma anche a San Siro contro il Bologna: frastornato dal dominio dei primi 40 minuti di Romagnoli e compagni, in gol con Saelemaekers e Calhanoglu, dopo una grande azione corale e un gentile omaggio di Skorupski. Nel momento peggiore del suo primo tempo, e subito dopo aver rischiato di prendere anche il terzo (palo di Kessie), il Bologna si è però ritrovato grazie a Tomiyasu: autore del bel gol che ha chiuso il divertente primo tempo.

Il dominio rossonero

Rinfrancato dal gol del giapponese, il Bologna scatta bene dai blocchi del secondo tempo ma non fa in tempo a rimettere in piedi la partita e va subito a sbattere due volte nel giro di pochi minuti. Prima Bennacer e poi Rebic portano infatti la squadra di Pioli sul 4-1, mettendo di fatto in cassaforte il risultato. La girandola di cambi stravolge le due squadre e dà spazio anche a Leao: in campo al posto di Ibrahimovic, vicino al quinto centro in un paio di occasioni e autore dell'assist per il 5-1 finale di Calabria. A San Siro è il Milan a festeggiare i tre punti: in maniera meritata e soprattuto convincente.