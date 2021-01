Milan-Juventus è decisiva per lo Scudetto? No. Può dare un indirizzo chiaro alla stagione della Serie A 2020/2021? Assolutamente sì. Il big match del 16° turno del campionato potrebbe dare indicazioni ancora più chiare su come e se potrà cambiare il torneo nei prossimi mesi: se dovesse vincere la squadra di Stefano Pioli sarebbe l'ennesima conferma della candidatura rossonera al tricolore e metterebbe la Juve e -13; mentre se a uscire vincitori dal prato di San Siro saranno i ragazzi di Andrea Pirlo, allora il torneo prenderebbe un'altra piega e vedrebbe i campioni in carica rientrare in pieno nella lotta tricolore.

Il Diavolo si sta affermando meritatamente al comando e ha vinto tutti gli scontri diretti giocati finora (Inter, Napoli, Lazio e pareggio con la Roma) mentre la Vecchia Signora ha raccolto solo due pareggi nei face-to-face con le dirette concorrenti, entrambi a Roma (2-2 con i giallorossi e 1-1 con la Lazio); e cerca una svolta anche sotto questo punto di vista. Dopo la "dittatura" bianconera, per la prima volta dopo 9 anni le parti si sono invertite: il Milan comanda con 37 punti la classifica mentre la Juventus è al quinto posto, a quota 27 e una gara da recuperare. Sono 26 i punti di differenza rispetto ad un torneo fa. La squadra di Pirlo a San Siro non può sbagliare perché una sconfitta renderebbe il distacco davvero importante con la vetta, nonostante ci sia più di mezzo campionato ancora da giocare. Il match del Meazza sembra essere più decisivo e importante per i bianconeri ma avrà un valore determinante anche per il Milan: i rossoneri guidano la classifica con un punto di vantaggio sull’Inter di Antonio Conte, che è pronta a sfruttare un eventuale passo falso per effettuare il sorpasso (Sampdoria permettendo) e prendersi la vetta.

Quella contro il Milan di Pioli potrebbe essere una gara da ultima spiaggia per restare agganciati al treno Scudetto per la Juventus di Pirlo; che in caso di risultato negativo vedrebbe le sue chance per lo Scudetto ridursi al lumicino dopo nove anni al dominio totale in Italia. Crocevia.