Il Covid sta dettando l'agenda di Milan e Juventus in queste ore di vigilia che hanno visto in entrambi i club pagare un prezzo salato al coronavirus. Alex Sandro e Cuadrado tra i bianconeri di Andrea Pirlo, Rebic e Krunic per i rossoneri di Stefano Pioli. Tra le due formazioni, però, quella che subirà maggiori cambiamenti forzati sarà la rossonera visto che – conti alla mano – tra isolati e infortunati sono ben sette i giocatori non convocati per la partita si questa sera alle 204.5 a San Siro che chiude il turno infrasettimanale dell'Epifania.

Il Diavolo dovrà difendere con le unghie e con i denti il primato e resistere in ogni modo all'assalto della Juventus che vede nel match di San Siro il trampolino ideale per ritornare nella mischia e ristabilire gli equilibri in campionato. Per Pioli le ultime ore sono risultate letali, con la positività di Rebic e Krunic che hanno ribaltato qualsiasi piano tattico anti Juventus. Le convocazioni (21 giocatori tra cui diversi giovani rincalzi, da Maldini a Kalulu a Frigerio) non sono un'amara conseguenza, con una formazione che appare davvero forzata per i rossoneri che in mediana hanno i problemi maggiori.

L'unica nota positiva in tutto questo è il rientro di Theo Hernandez dopo il turno di squalifica. L'esterno è rimasto a riposo nell'ultima partita di campionato, ha ricaricato le batterie e si riserverà il diritto di diventare ancora una volta l'ago del gioco rossonero: Pioli potrebbe schierarlo a centrocampo proprio dove lamenta le assenze più importanti.

I convocati per Milan-Juventus

Portieri – A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori – Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti – Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie.

Attaccanti – Colombo, Leão, Maldini.

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori – Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti – Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti – Ronaldo, Dybala, Da Graca