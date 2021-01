Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi al Coronavirus. I calciatori del Milan non saranno a disposizione nella sfida contro la Juventus. Tegola la squadra di Stefano Pioli a poche ore dal big match del Meazza contro i campioni d'Italia in carica. I due giocatori sono asintomatici e sono in isolamento. Tutti i componenti del "gruppo squadra" del Milan sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna, che ha dato esito negativo.

Il Diavolo doveva già fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Ismael Bennacer per infortunio e Sandro Tonali per squalifica: ora non potrà contare su altre due pedine importanti. Pesanti assenza anche nella Juventus, che dovrà fare a meno di Alex Sandro e Juan Cuadrado, positivi al Covid-19 e ad Alvaro Morata, per un risentimento muscolare.

Il comunicato ufficiale del Milan

La nota ufficiale del club rossonero sulle positività dei due calciatori: "AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo".

I convocati di Pioli per Milan-Juventus

Questo l'elenco dei convocati di Stefano Pioli, in vista della partita di questa sera a San Siro tra Milan e Juventus, appena pubblicato sul sito del club rossonero:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández;

CENTROCAMPISTI: Brahim Díaz, Çalhanoğlu, Castillejo, Frigerio, Hauge, Kessie;

ATTACCANTI: Colombo, R. Leão, D. Maldini.