video suggerito

Milan-Inter femminile si gioca a San Siro per la prima volta: appuntamento con la storia per il derby Evento storico per il calcio femminile italiano: per la prima volta si disputerà il derby Milan-Inter allo stadio Giuseppe Meazza. L’appuntamento è per domenica 8 dicembre alle ore 14.30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica 8 dicembre 2024 sarà una giornata storica per il calcio femminile italiano: per la prima volta si disputerà il derby Milan-Inter allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. L'appuntamento è alle ore 14.30. Si tratta di una notizia molto importante per il calcio femminile italiano, visto che un grande stadio del nostro paese torna ad ospitare una partita del massimo torneo a distanza di meno di due mesi da Juventus-Roma giocata all'Allianz Stadium di Torino.

Il big match della dodicesima giornata della Serie A Femminile eBay sarà trasmesso da RAI e DAZN in Tv e in streaming su Rai Play e sull'app di DAZN.

Elisabet Spina, Head of Women Football di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo emozionati e orgogliosi perché a distanza di più di quattro anni abbiamo la grande opportunità di rigiocare su un campo che ha ospitato i più grandi eventi calcistici mondiali fornendo ai nostri tifosi un servizio di altissima qualità. In quell'occasione l'avversario era la Juventus e il nostro progetto era agli albori. Grazie al supporto e alla visione di tutto il Club il settore femminile si è evoluto e adesso possiamo parlare di professionismo a tutti gli effetti. L'interesse sta crescendo e il livello tecnico si è alzato notevolmente. La scelta di avere in panchina Suzanne Bakker, unica allenatrice donna in Serie A con un'esperienza nell'Ajax, va nella direzione di un calcio innovativo mirato alla crescita delle giovani".

Il Milan, per l’occasione, indosserà la maglia celebrativa per il 125° anniversario del club di Via Aldo Rossi.

San Siro apre le porte per la terza volta al calcio femminile

Sarà la terza volta, invece, che San Siro aprirà le porte al calcio femminile: la prima fu nel settembre del 1974, con la Nazionale che superò 3-0 la Scozia, mentre quella più recente risale al 5 ottobre del 2020, con la sfida di Serie A tra Milan e Juventus, giocata con soli 1.000 spettatori per via delle restrizioni dovute alla pandemia e vinta 1-0 dalle bianconere grazie a un calcio di rigore trasformato da Cristiana Girelli.