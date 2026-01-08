Serie A
Milan-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Milan-Genoa è il match valido per la 19^ giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Allegri e quella di De Rossi si giocherà oggi, giovedì 8 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 20:45. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.
A cura di Fabrizio Rinelli
Milan-Genoa è il match valido per la 19^ giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Massimiliano Allegri e quella di Daniele De Rossi si giocherà oggi, giovedì 8 gennaio, con calcio d'inizio a San Siro alle ore 20:45. I rossoneri arrivano a questa sfida dopo l'importante vittoria centrata sul campo del Cagliari grazie al gol di Leao. Il Genoa invece è reduce dal pareggio interno contro il Pisa e impegnato nella lotta per non retrocedere. Allegri può contare ancora sull'attaccante portoghese in attacco affiancato da Pulisic, mentre partirà dalla panchina Fullkrug.

Sarà invece indisponibile Nkunku così come Gimenez mentre Loftus-Cheek potrebbe essere della partita. Nel Genoa invece De Rossi punta ancora su Vitinha e Colombo in attacco mentre Norton-Cuffy, desiderio di diverse squadre di Serie A in questo mercato di gennaio, agirà lungo la fascia destra. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni che i due allenatori andranno a schierare.

  • Partita: Milan-Genoa
  • Quando: giovedì 8 gennaio 2026
  • Orario: 20:45
  • Dove: Stadio Meazza, Milano
  • Diretta TV: DAZN
  • Diretta streaming: DAZN
  • Competizione: Serie A, 19a giornata

Dove vedere Milan-Genoa in diretta TV

La partita tra Milan e Genoa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamenti. I tifosi potranno collegarsi all'app disponibile sulle smart tv di ultima generazione, accedere con le proprie credenziali, e poi sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. I clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a ‘Zona DAZN' potranno seguire il match su DAZN 1, canale numero 214 di Sky. La telecronaca del match è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

Milan-Genoa, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Milan-Genoa sarà chiaramente disponibile su DAZN anche in streaming tramite l'app scaricabile, sempre e solo per gli abbonanti, su dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegandosi direttamente da pc al sito di DAZN.

Milan-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

