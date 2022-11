Milan-Fiorentina dove vederla in diretta TV e live streaming su Sky o DAZN: le formazioni Milan-Fiorentina è una delle gare più attese della 15a giornata di Serie A 2022/2023. Si gioca domenica 13 novembre allo stadio Meazza di Milano, fischio d’inizio alle ore 18. Diretta TV e streaming su DAZN. Le ultime notizie sulle formazioni di Pioli e Italiano.

Il Milan vuole avvicinarsi al Napoli, la Fiorentina punta la quarta vittoria consecutiva. Quella tra i rossoneri e i viola è una delle gare più attese della 15a giornata di Serie A 2022/2023 perché entrambe puntano a chiudere al meglio il 2022 per presentarsi ai nastri di partenza del 2023 pronte a puntare ad obiettivi importanti. Si gioca oggi, domenica 13 novembre, allo stadio Meazza di Milano fischio d'inizio alle ore 18. Quella di San Siro è una delle partite dell'ultima giornata di campionato prima della pausa per i Mondiali. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su DAZN.

Come ci arriva il Milan. I campioni d'Italia in carica vengono dal pareggio in casa della Cremonese, che li ha fatti cadere a -8 dal Napoli capolista. La squadra di Stefano Pioli non è parsa brillante come in altre occasioni, complice anche qualche assenza, ma non può più sbagliare se nella seconda parte di stagione vuole giocarsi le sue chance per vincere di nuovo lo Scudetto.

Come ci arriva la Fiorentina. La Viola nell'ultimo turno ha battuto in casa la Salernitana e si è portata al decimo posto in classifica: i ragazzi di Vincenzo Italiano, dopo una parentesi non positiva e molto altalenante, hanno inanellato cinque vittorie consecutive e a San Siro proveranno a chiudere in bellezza il 2022.

Ad arbitrare il match del Meazza sarà Simone Sozza, con Mondin e Moro come assistenti. Il Quarto Uomo sarà Di Bello. Al VAR è stato designato Fabbri e come Avar Longo S.

Partita: Milan-Fiorentina

Dove si gioca: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando si gioca: domenica 13 novembre

A che ora: 18.00

Chi la trasmette in TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 15° turno

Milan-Fiorentina le probabili formazioni di Pioli e Italiano

Pioli ritrova Giroud al centro dell'attacco con Messias, Diaz e Leao sulla trequarti. Bennacer e Tonali a fare da filtro in mezzo al campo e la linea difensiva davanti a Tatarusanu sarà formata da Kalulu, Kjaer, Tomori e Hernandez.

Italiano potrebbe presentarsi con un modulo identico a San Siro: Terracciano tra i pali; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi in difesa; Amrabat e Mandragora a centrocampo con Ikoné, Bonaventura e Kouamé a supporto dell'unica punta Jovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic. Allenatore: Italiano.

Dove vedere Milan-Fiorentina in diretta TV

La partita tra i campioni d'Italia in carica e la Viola si potrà vedere in diretta TV e in chiaro su DAZN grazie ad una Smart TV compatibile con la app oppure sintonizzandosi su Zona DAZN, il canale 214 di Sky (solo se abbonati alla piattaforma satellitare e con l'opzione di servizio attiva). Un'altra opzione sono i dispositivi come PlayStation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick o Timvision Box.

La telecronaca sarà di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Marco Parolo.

Milan-Fiorentina, dove vederla in streaming

La gara tra Milan e Fiorentina si potrà seguire anche in streaming su DAZN, tramite dispositivi mobili (tablet, notebook e smartphone) con l'app scaricabile sia per iOS che per Android che da postazioni fisse dal sito ufficiale.