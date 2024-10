video suggerito

Milan-Club Brugge, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni Sfida fondamentale per il cammino europeo del Milan che questa sera affronta il Brugge per la terza giornata di Champions League. La squadra di Fonseca è ancora a 0 punti nella classifica unica. Fischio d'inizio oggi alle ore 18:45, con diretta TV e in streaming su Sky.

A cura di Marco Beltrami

Il Milan torna in campo in Champions League per giocare contro il Club Brugge per la terza giornata della fase campionato, La squadra di Fonseca, ancora a zero punti nella classifica unica, vuole i primi punti in questa edizione del massimo torneo continentale dopo due sconfitte di fila. I rossoneri dopo aver perso all'esordio in casa contro il Liverpool, sono stati battuti anche dal Bayer Leverkusen. Ora il confronto con una squadra che sembra alla portata sulla carta, anche se la formazione belga ha 3 punti in virtù della vittoria sullo Sturm Graz. Fischio d'inizio oggi martedì 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio San Siro. Il match si potrà vedere in TV in esclusiva su Sky, e in streaming su Sky Go e NOW.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Fonseca sembra intenzionato ad affidarsi a Morata con il ritorno di Leao pronto ad agire alle sue spalle con Pulisic e Loftus-Cheek. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Partita: Milan-Brugge

Milan-Brugge Dove: Stadio San Siro, Milano

Stadio San Siro, Milano Quando: martedì 22 ottobre 2024

martedì 22 ottobre 2024 Orario: 18:45

18:45 Diretta TV : Sky

: Sky Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Sky Go, NOW Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Milan-Club Brugge in diretta TV: la partita non è in chiaro

La partita tra Milan e Brugge è in programma martedì 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio di San Siro, a Milano. La terza partita in Champions del Milan non sarà trasmessa in TV in chiaro, ma in esclusiva su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Calcio. Nessuna diretta quindi anche su Amazon.

Champions, Milan-Club Brugge dove vederla in diretta streaming

La partita tra Milan e Brugge si potrà vedere anche in streaming. Diretta su dispositivi portatili e fissi, grazie all'app Sky GO, riservata agli abbonati all'emittente satellitare. Possibile seguire il match anche sulla piattaforma live on demand NOW. Non ci sono dunque possibilità di vedere il match di Champions in chiaro collegando solo i propri dispositivi a internet.

Le probabili formazioni di Milan-Club Brugge

Milan in campo con il 4-3-3 con Fonseca pronto a puntare su Morata con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle sue spalle. In mediana pronti invece Fofana e Reijnders. Squadra belga con il tridente formato da Jutgla, Skov Olsen e Tzolis.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca

Bruggge (4-3-3): Mignolet; Seys, Mechele, Ordóñez, DeCuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Skov Olsen, Jutglà, Tzolis. All. Hayen