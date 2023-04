Messi tornerà al Barcellona, ma a tre condizioni: l’argentino chiama Di Maria e spaventa la Juve Per il suo ritorno in Spagna Messi ha chiesto al Barcellona tre acquisti speciali: oltre Di Maria ci sono due Campioni del Mondo.

A cura di Ada Cotugno

Per la seconda volta il Camp Nou ha dedicato un coro a Lionel Messi al 10′ dell'ultima partita, un'invocazione diventata un vero rituale per tutti i tifosi del Barcellona che chiedono a gran voce il ritorno del grande idolo. La rottura con il PSG sembra insanabile, ma per tornare in Spagna la prossima estate la Pulce ha già dettato tre condizioni.

Oltre a discutere dei termini economici del suo nuovo contratto, Messi avrebbe fatto alcune richieste specifiche alla dirigenza blaugrana per il prossimo mercato: l'obiettivo è portare al Barcellona alcuni dei fedelissimi che lo hanno accompagnato nella vittoria in Qatar con la maglia della sua Argentina. Tra i nomi c'è anche uno che spaventa la Juventus.

Nella lista di Messi infatti è finito anche Angel Di Maria, uno dei giocatori con il quale ha più feeling in assoluto. I due hanno già giocato insieme a Parigi e l'ex Barça vorrebbe ritrovarlo anche in questo finale di carriera, nella last dance in salsa spagnola.

Anche se in passato ha vestito la maglia del Real Madrid, il Fideo sarebbe disposto a trasferirsi al Barcellona per seguire l'amico e connazionale, mandando a monte anche i progetti di rinnovo con il club bianconero. Inoltre a far gola è anche la possibilità di poter giocare ancora in Champions League, una prospettiva che con la Juventus non è per nulla assicurata.

Oltre a lui, la Pulce avrebbe chiesto anche l'arrivo di Alexis Mac Allister per rinforzare il centrocampo (uno dei nomi che già infiammano il calciomercato europeo) e di Emiliano Martinez per rimpiazzare ter Stegen, attuale portiere del Barcellona con il quale sono nate diverse tensioni nell'ultima parte della sua permanenza.

Il tris di argentini varrebbe come garanzia per Messi che è disposto a tornare dove tutto è cominciato mettendosi alle spalle l'esperienza amara con la maglia del PSG e i dissapori nati con Mbappe. Resta da capire se il Barcellona potrà contare sui fondi necessari per costruire all'argentino la squadra dei suoi sogni e consentirgli di giocare circondato dai connazionali più fedeli.