Messi sta per baciare appassionatamente Mbappé: pensa che sia sua moglie Antonella, lui lo respinge Al momento della proclamazione della vittoria nel The Best FIFA, Leo Messi è andato in confusione e si è girato alla sua destra per baciare sulla bocca la moglie Antonella. Che però stava a sinistra…

A cura di Paolo Fiorenza

Ancora una vittoria per il PSG ieri sera, al Parc des Princes contro il Nantes, dopo il 4-3 soffertissimo al Lille e il successivo 3-0 imperioso in casa del Marsiglia, che ha fatto calare le ali agli uomini di Tudor. La crisi della squadra di Galtier sembra alle spalle (veniva da tre sconfitte di fila), la classifica di Ligue 1 ora dice che il vantaggio è di 11 punti, in attesa che l'OM giochi oggi a Rennes.

Il 4-2 col Nantes, in cui Donnarumma ha fatto discutere per un gol del tutto evitabile sul proprio palo, porta ancora una volta la firma – in assenza dell'infortunato Neymar – della coppia di fenomeni formata da Leo Messi e Kylian Mbappé. Il primo ha aperto le marcature al 12′, il secondo ha chiuso la pratica al 92′. Per entrambi il bottino stagionale è semplicemente mostruoso: 18 gol e 16 assist in 29 partite per l'argentino, 30 gol e 8 assist in 30 partite per il francese, che dunque viaggia alla media di una rete a gara.

Messi e Mbappé hanno trascinato il PSG contro il Nantes

Adesso tuttavia arriva il momento del dunque per i due e per il PSG: mercoledì prossimo ci sarà da rimontare a Monaco la sconfitta per 1-0 contro il Bayern negli ottavi di Champions League, un appuntamento da cui inevitabilmente dipenderà il giudizio intero sulla stagione dei parigini, cui l'emiro del Qatar chiede finalmente di portare a casa qualcosa che non sia ‘soltanto' la solita vittoria in campionato.

A dispetto delle voci di faide in spogliatoio e dei veleni che sono seguiti alla finale dei Mondiali vinta dall'Argentina sulla Francia, l'affiatamento tra Messi e Mbappé al momento sembra buono. I due erano seduti uno al fianco dell'altro in platea a Parigi lunedì scorso in occasione della cerimonia del premio The Best FIFA, che ha visto il sette volte Pallone d'Oro trionfare proprio davanti al compagno di squadra soprattutto in virtù della Coppa del Mondo riportata in Argentina dopo 36 anni di attesa dai fasti di Maradona.

Il momento della proclamazione della vittoria di Messi è stato peraltro del tutto particolare, visto che l'emozione – ebbene sì, il buon Leo è ancora capace di emozionarsi dopo aver vinto tutto – ha giocato uno scherzo al campione di Rosario, il tutto immortalato un video diventato virale. Messi era seduto tra sua moglie Antonella Roccuzzo e Mbappé, e quando è stato annunciato il suo nome come vincitore del The Best, si è voltato per dare un bacio in bocca alla sua amata prima di alzarsi per salire sul palco. Tuttavia si è sbagliato e si è voltato non dal lato dov'era Antonella, ovvero alla sua sinistra, ma a destra, dove c'era Mbappé.

Leo stava per baciarlo dunque sulle labbra in quello che sarebbe stato il momento più spettacolare della serata, quando il francese ha capito tutto e lo ha respinto nel congratularsi con lui, facendolo ‘risvegliare' dall'incantamento. Messi a quel punto si è girato anche dalla parte della moglie – ovviamente sconcertata dalla vicenda – poggiandole appena una mano sulla gamba prima di alzarsi e andare a ricevere il trofeo. Una scena che ha strappato un sorriso e ha reso il buon Leo assolutamente umano.