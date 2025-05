video suggerito

Messi si scaglia contro gli arbitri della MLS: "Uno mi ha detto che non conosceva la regola" Messi non ha apprezzato l'ennesima sconfitta dell'Inter Miami ma ha criticato in maniera molto dura gli arbitri della Major League Soccer: "L'arbitro stesso mi ha detto che non conosceva la regola, che non gli sembrava giusta, che non la capiva… E, beh, da lì è arrivato un lancio lungo ed è arrivato il gol".

A cura di Vito Lamorte

L'Inter Miami di Leo Messi ha perso cinque delle ultime sette partite, tra MLS e Concacaf Champions Cup, e sull'ultima c'è la firma di un ex Serie A: Luis Muriel ha segnato uno dei gol con cui l'Orlando City ha travolto per 0-3 la squadra della Pulce che sta attraversando una grave crisi.

Nonostante la presenze dei suoi calibri da 90 (Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets e Jordi Alba), l'Inter Miami continua ad avere difficoltà in difesa e ha subito 20 gol nelle ultime sette partite.

Messi contro gli arbitri della MLS: "Mi ha detto che non sapeva la regola"

Leo Messi è parso piuttosto turbato dopo la sconfitta dell'Inter Miami ma ha criticato in maniera molto dura gli arbitri della Major League Soccer, sostenuto che la lega dovrebbe fare qualcosa: "Penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo oggi. Stavamo attaccando, creando occasioni, ma loro non riuscivano a uscire, lanciavano lanci lunghi".

L'ex Barcellona e PSG in un'intervista ad AppleTV dopo la partita ha parlato dell'azione da cui è nato il primo gol e del retropassaggio che il calciatore avversario avrebbe compiuto verso il suo portiere prime del lancio per Muriel: "Da una strana azione, dove uno dei loro giocatori passa la palla al portiere e l'arbitro stesso mi ha detto che non conosceva la regola, che non gli sembrava giusta, che non la capiva… E, beh, da lì è arrivato un lancio lungo ed è arrivato il gol".

La Pulce ha rincarato la dose così nei confronti della MLS: "Ma la verità è che a volte si commettono errori specifici, come nell'ultima partita (contro i San Jose Earthaquakes), capisci? Non sono scuse, ma succede sempre qualcosa con gli arbitri in una specifica azione. Credo che la MLS dovrebbe analizzare più attentamente la questione arbitrale".

È piuttosto evidente che l'arbitro non ha considerato come passaggio all'indietro la palla che è arrivata tra le mani di Gallese, che con un lancio lunghissimo ha beffato la difesa dell'Inter Miami e ha permesso a Muriel di presentarsi davanti al portiere argentino Ustari in maniera comoda e di portare il risultato sullo 0-1.

Per l'Inter Miami si tratta della quinta sconfitta nelle ultime sette partite, tra MLS e Concacaf Champions Cup, e Messi ha commentato così: "La verità è che perdere un'altra partita fa male. Venivamo da una serie di risultati negativi, ma dobbiamo continuare a lavorare e pensare a cosa faremo dopo. Ci restano tre o quattro partite per concludere il mese nel migliore dei modi prima di dirigerci verso il Mondiale per Club. Ora vedremo davvero se siamo una squadra, nei momenti difficili, perché quando tutto va bene è tutto molto facile, ma quando arrivano momenti difficili come questo, è allora che dobbiamo essere più uniti che mai, essere una vera squadra e farcela. Penso che abbiamo le carte in regola, quindi iniziamo a pensare a cosa succederà dopo e a prepararci per la partita contro Philadelphia".