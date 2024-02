Messi rischia di essere bandito da Hong Kong per essere rimasto in panchina: “Un affronto calcolato” I tifosi sono rimasti delusi quando Messi non è entrato in campo nella partita giocata a Hong Kong, ma adesso il giocatore potrebbe avere ripercussioni personali: “La gente di Hong Kong odia Messi, l’Inter Miami e la mano nera dietro di loro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mancato ingresso in campo di Leo Messi nella partita di pre-campionato dell'Inter Miami a Hong Kong potrebbe costargli carissimo. I tifosi sono rimasti delusi dal fatto che la grande stella sia rimasta in panchina nella sfida contro un XI locale, un affronto che non è stato preso bene neanche dalle autorità.

L'argentino non ha partecipato alla gara a causa di un infortunio al ginocchio molto doloroso che non gli ha permesso di giocare neanche nella precedente partita in Arabia Saudita, dove è stato inserito soltanto nei sette minuti finali. La motivazione però non è stata sufficiente per placare la rabbia del pubblico di casa che aveva riempito lo stadio soprattutto per vedere da vicino la Pulce.

Dagli spalti hanno cominciato a chiedere il rimborso dei biglietti e anche le autorità si sono lamentate per la scelta della squadra di non far entrare Messi neanche nel finale, lasciandolo in panchina per tutta la partita. I vertici politici di Hong Kong hanno fatto sentire la propria voce soprattutto perché il numero 10 solo tre giorni dopo è riuscito a giocare in Giappone, un gesto visto come un vero affronto.

Leggi anche Lukaku non dimentica la panchina in finale di Champions: al The Best FIFA ultimo affronto a Inzaghi

Il giornale locale Global Times ha accusato il calciatore e la società, adducendo il mancato inserimento a "motivi politici, con l'obiettivo di mettere in imbarazzo Hong Kong". Il ministro della cultura e dello sport Kevin Yeung aveva avuto rassicurazioni sulla presenza di Messi da parte dell'Inter Miami, ma alla fine le promesse non sono state rispettate.

Ad aggravare la situazione ci sono anche le possibili ripercussioni personali per il giocatore. La deputata di Hong Kong Regina Ip non ha usato mezzi termini: "È un affronto deliberato e calcolato. A Messi non dovrebbe mai essere permesso di tornare a Hong Kong. Le sue bugie e la sua ipocrisia sono disgustose. La gente di Hong Kong odia Messi, l'Inter Miami e la mano nera dietro di loro".