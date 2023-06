Messi racconta quando le sue certezze si sono disintegrate al PSG: “C’è stata una rottura” Leo Messi torna a parlare dei motivi dell’addio al PSG, raccontando i momenti difficili e le aspettative deluse sotto la Tour Eiffel.

A cura di Marco Beltrami

Il PSG rappresenta ormai il passato per Leo Messi. Il campione del mondo argentino ha deciso di chiudere la sua esperienza sotto la Tour Eiffel dopo due stagioni, pronto per volare oltreoceano e giocare nell'Inter Miami. Una nuova vita per la Pulce e i suoi familiari, un nuovo inizio dopo che le cose in Francia non sono certo andate nel migliore dei modi.

Le premesse legate alla scelta di lasciare il suo Barcellona per approdare in Bleus sembravano buone. Aspettative sia da parte di tutto l'ambiente nei suoi confronti, ma sia da parte di Messi che si è sentito per certi versi "tradito". Negli stralci della lunga intervista a BeIN Sports, l'argentino ha infatti spiegato: "Sono venuto a Parigi perché mi piaceva il club, perché avevo amici e tante persone che conoscevo nello spogliatoio, compagni di squadra… Mi sembrava che, al di là di quello che era il club, io avrei avuto un adattamento molto più semplice rispetto ad altre squadre in cui sarei potuto andare".

E invece altro che adattamento semplice, con Messi che ha vissuto non pochi problemi sin dall’inizio: "La verità è che è stato un adattamento molto difficile, molto più di quanto mi aspettassi. Al di là del fatto che avevo conosciuto delle persone nello spogliatoio e avevo avuto un rapporto con loro. Sono arrivato tardi, non ho fatto il precampionato. Ho dovuto adattarmi a una nuova città difficile per la mia famiglia e per me… È stato complicato".

I risultati non hanno aiutato di certo Messi, soprattutto in Champions dove il PSG non è riuscito ad arrivare fino in fondo e portare a casa il trofeo. Ecco allora che c'è chi ha puntato il dito contro Leo, dal quale ci si aspettava molto di più. Il campione non nasconde la delusione: "Dopo la gente ha cominciato a trattarmi in modo diverso. Una parte del pubblico del PSG, mentre il resto e la maggioranza hanno continuato a trattarmi come all'inizio. Ma c'è stata una rottura con il PSG, con i tifosi. Non è stato il mio intento generare quella rottura. È successo anche con Neymar o Mbappé in precedenza. Rimarrò in contatto con tutte le persone che mi hanno rispettato come ho sempre rispettato tutti da quando sono arrivato".