La festa del PSG si trasforma in un incubo per Messi e Galtier: la reazione di Leo dice tutto La festa a Parigi per la vittoria del titolo del PSG si è trasformata in un incubo per Messi e Galtier pesantemente criticati dal pubblico. Leo ha reagito in modo particolare.

A cura di Marco Beltrami

Sarebbe dovuta essere una notte di festeggiamenti e invece le cose al Parco dei Principi di Parigi hanno preso una strana piega. Il PSG già matematicamente campione di Francia si è congedato dai suoi tifosi con una sconfitta contro il Clermont che ha permesso al Lens di chiudere il campionato a meno uno. Le celebrazioni per la vittoria dell'undicesimo scudetto sono state contraddistinte da un clima ostile, soprattutto nei confronti di due protagonisti, ovvero Galtier e Messi.

La serata era iniziata con la conferma ufficiale dell'addio di Messi, già nota ormai da tempo, a chiudere un'esperienza sotto la Tour Eiffel con più dolori che gioie per Leo. Poi il campo con il doppio vantaggio quasi lampo firmato da Sergio Ramos (altro partente) e Mbappé, e il ribaltone degli ospiti capaci d'imporsi 3-2. Poco male certamente considerando che questa partita non avrebbe inciso sulle sorti della Ligue 1, ma sicuramente altra benzina sul fuoco dei tifosi che si sono fatti sentire durante le celebrazioni post-partita.

Subito dopo il fischio finale infatti è partita la musica per le celebrazioni del titolo in attesa della premiazione sul podio, ma questo non è bastato per coprire i fischi che hanno colpito prima di tutto l'allenatore considerato uno dei primi responsabili del flop in Champions League. Ma Galtier non è stato l'unico ad andare incontro all'ira del pubblico che ha colpito anche Leo Messi. Una situazione curiosa considerando lo status del campione del mondo, che però non è nuovo a queste situazioni a Parigi.

L'argentino è stato accusato di non aver fatto vedere appieno il suo potenziale, distratto soprattutto nella prima parte di stagione dai Mondiali. Ci si aspettava di più dall'ex Barcellona che non è riuscito a prendere per mano una squadra che almeno sulla carta aveva tutte le carte in regola per vincere tutto anche in Europa. Ecco allora i fischi per Leo, destinato all'addio, al contrario degli applausi riservati a Kylian Mbappé e anche un po' sorpresa a Neymar che in passato spesso è stato beccato.

Come hanno reagito Galtier e Messi a questa situazione? L'allenatore non ha fatto una piega e subito dopo la consegna del trofeo senza partecipare a festeggiamenti e celebrazioni è tornato mestamente negli spogliatoi in solitudine. Anche per lui destino segnato, con le indiscrezioni della stampa che raccontano di un addio certo a Parigi.

E Messi? Già durante le foto di gruppo, Leo ha sfoderato un'espressione che era tutta un programma in contrasto con la gioia dei compagni. Le telecamere hanno poi immortalato la sua uscita dal campo, abbastanza particolare considerando che è stata l'ultima volta che ha calcato il terreno del parco dei Principi con la casacca Bleus. È sembrato felice di tornare negli spogliatoi Leo e di lasciare il campo, mettendo da parte i fischi. Ad attenderlo ora c'è una nuova "ricchissima" avventura…