Messi fa un altro show e macina record: Leo ha segnato 5 gol con l’Argentina L’attaccante argentino, che non ha vissuto un’annata straordinaria con il Psg, ha realizzato cinque gol nella partita amichevole tra l’Argentina e l’Estonia.

A cura di Alessio Morra

I record non bastano mai. Lo sanno bene tutti i grandi campioni, tra questi pure Leo Messi che ha messo a verbale un altro bel primato. Perché l'attaccante del Paris Saint Germain ha realizzato la bellezza di 5 gol (tutti assieme) nella stessa partita, e lo ha fatto vestendo la maglia dell'Argentina, reduce dal successo nella Finalissima con l'Italia.

Questo probabilmente è il miglior periodo dell'Argentina degli ultimi anni, che ai Mondiali si presenterà con due trofei vinti, su tutti la Copa America, e la consapevolezza di avere una squadra molto forte in ogni reparto. La stagione 2021-2022 si chiuderà sabato prossimo con un'amichevole in Australia contro il Brasile, la sfida di sempre. Ma tra il match di Wembley con l'Italia e quello con la Seleçao la Seleccion ne ha disputato un altro. L'Argentina infatti è scesa in campo a Pamplona contro l'Estonia. Una gara amichevole che non sembrava destinata a passare alla storia che invece il suo posto se l'è preso. Perché l'Argentina ha vinto 5-0 e Messi ha realizzato tutti i gol. Una cinquina.

Pokerissimo si sarebbe detto un tempo. Messi ha sbloccato dal dischetto dopo appena 9 minuti e ha trovato il raddoppio allo scadere del primo tempo. Nella ripresa l'Argentina subito firma il 3-0, a Leo bastano appena due minuti. Una tripletta forse già bastava a Messi, che con il PSG non ha vissuto un'annata eccezionale. Ma l'appetito vien mangiando e al minuto 71 serve il poker, 4-0 con il numero 10 che scrive la storia perché al massimo aveva realizzato una tripletta in nazionale. Ma cinque minuti più tardi arriva il 5-0 firmato sempre da Messi, che in carriera solo una volta ne aveva segnati 5 di gol, tutti insieme, lo aveva fatto in un Barcellona-Bayer Leverkusen di Champions, finito 7-1. Era il 2012, e questo fa capire ulteriormente quanto è lunga la carriera ad alti livelli di Leo Messi.