Messi e Neymar spiegano la professionalità a Ronaldo: in panchina si comportano come due scolaretti Un video diventato virale mostra il gesto di Neymar dopo essere stato sostituito da Galtier nell’ultimo match giocato dal PSG contro l’Auxerre. Il brasiliano lo ha fatto per sé e per Messi.

A cura di Paolo Fiorenza

I campionati di calcio di tutto il pianeta sono andati in letargo nello scorso fine settimana per lasciare il palcoscenico ai Mondiali che prenderanno il via domenica prossima in Qatar. C'è chi è arrivato alla sosta col vento in poppa, come le varie capoliste Napoli, Arsenal, Bayern, Barcellona e PSG, e chi invece come il Manchester United di Cristiano Ronaldo avrà due mesi per macerarsi ulteriormente nella devastante crisi aperta dalle dichiarazioni del portoghese.

Kylian Mbappé è andato a segno anche contro l’Auxerre: è il suo 19° gol stagionale

I buoni risultati ovviamente fanno bene all'umore, come dimostra il clima che si respira nello spogliatoio del PSG. I parigini domenica scorsa hanno spazzato via l'Auxerre 5-0, con l'ennesima rete stagionale di Mbappé (siamo a 19 in 20 partite), mentre gli altri due componenti del tridente stellare di Galtier – Messi e Neymar – sono rimasti all'asciutto. Peraltro a risultato acquisito il tecnico ha tolto entrambi dal campo al 75′ per non rischiare infortuni dell'ultimo momento alla vigilia dei Mondiali.

Accomodatisi in panchina, i due sudamericani – il cui asse personale, risalente ai tempi del Barcellona, va al di là del campo e si sostanzia di una grande amicizia – hanno assistito al prosieguo del match per qualche altro minuto, poi hanno deciso che era arrivato il momento di andare a farsi la doccia. Nessuno dei due tuttavia si è mosso dal proprio posto senza prima aver chiesto il permesso a Galtier: in un video diventato virale si vede Neymar alzare la mano, proprio come farebbe uno scolaretto a scuola, e chiedere al tecnico il via libera per scendere negli spogliatoi prima della fine del match.

Poi, ricevuto l'ok, il brasiliano ha risposto col pollice alzato all'allenatore e ha fatto cenno a Messi, seduto al suo fianco, che potevano lasciare la panchina. Il filmato è diventato ulteriormente popolare dopo l'intervista con cui Ronaldo ha sparato a zero sul Manchester United e molti hanno colto l'occasione per paragonare il comportamento assolutamente professionale tenuto da Messi e Neymar nei confronti del proprio allenatore rispetto alla sceneggiata messa in atto il mese scorso da Ronaldo negli ultimi minuti del match contro il Tottenham, quando il portoghese non solo si era rifiutato di entrare in campo rispondendo picche alla richiesta di ten Hag, ma se n'era andato sdegnosamente negli spogliatoi senza chiedere il permesso a chicchessia. Una condotta che non fa onore alla carriera del cinque volte Pallone d'Oro, così come le sue ultime mosse stanno sporcando l'immagine del 37enne campione di Madeira.