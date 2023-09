Messi d’accordo con Ronaldo sulla rigida educazione da dare ai figli: hanno posto lo stesso divieto Leo Messi ha svelato il rigido divieto per i suoi figli: “Nessuno di loro ha ancora un telefonino”. Cristiano Ronaldo già lo aveva detto prima di lui.

A cura di Paolo Fiorenza

Del Lionel Messi pubblico si sa praticamente tutto, un campione che a 36 anni sta continuando a scrivere la storia del calcio: gli ultimi mesi lo hanno visto sollevare la Coppa del Mondo e poi trasformare l'Inter Miami in una squadra vincente, preludio al probabile ottavo Pallone d'Oro che dovrebbe vincere in autunno. Sul Messi privato lui stesso ha recentemente svelato dei retroscena che spiegano come anche i fuoriclasse abbiano le stesse debolezze, manie e talora ossessioni delle persone meno famose.

Dal preparare ogni sera in maniera precisa la tavola per la colazione della mattina dopo, alla sistemazione di moglie e figli sempre negli stessi posti, al togliersi le scarpe quando entra in casa. Leo è un padre di famiglia devoto e vuole che tutto sia a posto quando si tratta dell'adorata Antonella e di Thiago, Mateo e Ciro. Tanto amore ma anche tanta disciplina, e una regola che per il momento non prevede deroghe: i ragazzi non possono avere un proprio telefonino.

"Nessuno dei miei figli ha ancora un cellulare", ha detto in un'intervista in patria, aggiungendo come lui stesso non sia uno che si lascia andare molto nell'uso di WhatsApp: "Non sono uno che usa gli emoji. Non invio tanto audio, preferisco più messaggi".

Leggi anche Samardzic spaventa la Salernitana ma ci pensa il solito Dia a riprendere l'Udinese

Il maggiore dei figli di Messi è Thiago, che a novembre compirà 11 anni: è ritenuto troppo giovane per accedere alla finestra spalancata sul mondo che sono ormai i telefonini iperconnessi. Ragionamento evidentemente ancora più valido per gli altri due ragazzi, Mateo, che ha appena compiuto 8 anni ed ovviamente per il piccolo Ciro di 5 anni.

Un divieto che peraltro accomuna Messi al suo eterno rivale Ronaldo, visto che il 38enne portoghese l'anno scorso svelò come anche al suo primogenito Cristiano Jr – allora non ancora 12enne – non fosse consentito possedere un telefonino: "Passa tutto il tempo a chiedermi se può avere un cellulare e io gli dico che manca ancora un po'. È vero che questa generazione è un passo avanti alla nostra e dobbiamo saper usare le nuove tecnologie, ma non possiamo essere ossessionati. Possiamo usarlo, ma non sempre".