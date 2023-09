La mania ossessiva di Messi, ogni sera ripete lo stesso rituale per il giorno dopo: ne ha bisogno Il campione argentino ha spiegato quali sono le abitudini che segue con precisione maniacale anche quando è a casa. La frequenza di certe azioni sembra aiutarlo a tenere equilibrio interiore.

Lionel Messi e la famiglia seduti intorno alla tavola.

C'è un rituale che Lionel Messi compie in maniera ossessiva. E no, non si tratta della scaramanzia che porta il calciatore a ripetere sempre gli stessi gesti prima di entrare in campo o alla vigilia di una partita. C'è qualcosa che attiene alla sfera privata del campione di Rosario e lo accompagna nella vita quotidiana, in famiglia, nei rapporti con le persone che sente a lui più vicine e quelle verso le quali prova intima fiducia al punto da potersi rilassare e sentirsi se stesso.

Barcellona, Parigi, Miami: ovunque va, il ‘dieci' della Seleccion porta dietro con sé lo stesso bagaglio di cose da fare assolutamente perché tutto nella sua vita deve essere incastrato alla perfezione. E la frequenza di certe azioni sembra aiutarlo a tenere equilibrio interiore. Perfino nella imponente e fastosa villa acquistata di recente in Florida, dove ogni comfort è agio che ti coccola, non può fare a meno di compiere le stesse operazioni di sempre.

Cosa fa? La stella argentina ne ha parlato ancora una volta in una recente intervista. Di lui si sa tutto o quasi, la privacy che riesce a conservare per sé e per i cari è schermata anche dall'operato di bodyguard che hanno il compito di proteggerlo sempre. Poi c'è qualche concessione che fa ai media e in una di queste ha spiegato quali sono le abitudini che segue con precisione maniacale anche quando è a casa.

Ogni sera, prima di andare a dormire, si accerta che la tavola sia già preparata per il giorno dopo. Proprio così. Perché? "Lascio che tutto sia già a posto", ha ammesso la Pulce sottolinenando che nulla deve alterare l'ordine di cui sente il bisogno. Anzi, è talmente legato a questo aspetto da pretendere che tutti, moglie e figli compresi, siedano sempre allo stesso posto quando sono riuniti in torno al desco. "Devono avere sempre lo stesso posto a tavola", s'affretta a chiarire. E lo ripete più volte.

"A colazione ognuno sa dove deve sedere… sempre sulla stessa sedia, ognuno ha il suo posto a tavola. Tutti… i bambini, Antonella… anche io". Finita qui? No. Perché c'è un'altra rivelazione che pure lascia sorpresi: Messi non sopporta di calzare scarpe da ginnastica. In che senso? "Significa che quando arrivo a casa me le tolgo subito. Lo faccio anche quando vado in quella di qualche persona fidata".

Dall'attenzione smodata all'ordine al rapporto con il cibo. Quali sono quelli preferiti? Da calciatore deve seguire una dieta particolare, che implica molte rinunce. Ma quando gli chiedono quali sono le pietanze che predilige non ha dubbi: "Carne arrosto, pasta…" e le cose dolci che lo attraggono molto come il "cioccolato e tutto ciò che è dolce in genere… ne mangio poco ma ogni tanto mi fa piacere e me ne concedo qualche boccone".

Ultima curiosità dedicata alla bevanda tradizionale, il mate. Messi rivela come ha cambiato il suo gusto al riguardo. "Lo bevo caldo e amaro. Prima lo preferivo dolce poi mi sono abituato all’amaro".