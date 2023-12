Messi a Barcellona per l’ultimo saluto ai tifosi nel 2024: sarà il “tributo più bello di sempre” Lionel Messi potrebbe tornare a Barcellona per un’ultima gara nel 2024: i vertici dirigenziali del club catalano starebbero pianificando un evento che è stato già definito come la “partita tributo più bella di sempre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Lionel Messi potrebbe tornare a Barcellona per un'ultima partita nel 2024. Un sogno per tanti tifosi catalani e per tanti tifosi della Pulce dopo la partenza inaspettata nell'estate del 2021 che ha diviso le strade del fuoriclasse argentino e del club Culè.

Il numero 10 della Seleccìon ora sta proseguendo il suo percorso calcistico con l'Inter Miami, dove è diventato un'icona, ma Messi è sempre nei pensieri delle persone di fede Barça: l'addio dell'otto volte Pallone d'Oro non è mai stato dimenticato e l'opportunità poterlo salutare per l'ultima volta in campo potrebbe diventare realtà il prossimo anno.

I vertici dirigenziali del Barcellona starebbero pianificando un evento che viene già definito come il "tributo più bello di sempre per un calciatore" e si dovrebbe tenere il 29 novembre 2024, in coincidenza con il 125° anniversario del club catalano.

Il match dovrebbe vedere in campo una squadra chiamata "Lionel Messi Barça Legends" contro una rappresentativa chiamata "Resto del Mondo", che vedrebbe tra le sue fila alcuni dei più grandi nomi della storia del calcio che saranno invitati a partecipare a quello che sarà un vero e proprio evento di gala.

Nel primo schieramento dovrebbero esserci Xavi, Andres Iniesta, Sergio Aguero, David Villa, Ronaldinho, Cesc Fabregas, Rivaldo, Romario, Luis Enrique e Ronaldo ma dall'altra parte sono stati fatti i nomi di Sergio Ramos, Zidane, Beckham, Bale, Simeone, Ibrahimovic, Terry, Lampard, Gerrard, Torres e Cristiano Ronaldo, se si riuscirà a liberare dagli impegni con l'Al-Nassr in quel fine settimana. Il costo del biglietto si aggirerebbe intorno ai 250 euro.

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha risposto alle domande in merito a questo evento e a al tributo per Messi con queste parole all'agenzia di stampa spagnola EFE: "Siamo disponibili a farlo quando vuole. Messi è il miglior giocatore della storia e poiché lo rispettiamo e lo adoriamo, ovviamente merita di essere onorato a Barcellona. Non so se Messi avrà il piacere di venire quando torneremo allo Spotify Camp Nou alla fine del 2024 o quando lo stadio sarà completato nel giugno 2026".

Alla domanda sulle voci di un possibile ‘prestito a tempo' di Messi durante la pausa della stagione della MLS, Laporta ha replicato in maniera netta: "Credo che questo non sia consentito dalla FIFA".