L'operazione alla spalla sinistra di Dries Mertens costringerà l'attaccante belga ad un'assenza ben più lunga di quella che lo stringato comunicato del Napoli di ieri lasciava presagire. "Il giocatore osserverà un periodo di riposo di 2-3 settimane e poi inizierà il percorso riabilitativo", aveva annunciato il club azzurro nel rendere noto l'intervento effettuato in Belgio dal dottor Geert Declercq, medico dei Diavoli Rossi, con la supervisione di Raffaele Canonico, capo dello staff sanitario del club azzurro.

In realtà la convalescenza e la successiva riabilitazione porteranno il 34enne attaccante a dover stare lontano dai campi per quasi 3 mesi, come spiega il ‘Corriere dello Sport', quantificando in 80 giorni il tempo necessario per rivedere Mertens al top in partita. Quindi il primatista assoluto in fatto di reti nella storia del Napoli salterà non solo tutto il ritiro precampionato, ma anche le prime gare del torneo, che quest'anno vedrà la sua prima giornata nel weekend del 22 agosto.

Con la sosta per le Nazionali che dovrebbe cadere ad inizio settembre ed ipotizzando il rientro in campo per la fine del medesimo mese, Mertens dovrebbe dunque saltare almeno 4 partite, con tutte le ulteriori difficoltà connesse al dover assimilare il gioco del nuovo tecnico Spalletti. Una tegola sul reparto offensivo della squadra azzurra, che potrebbe essere tamponata con un cambio di strategia sul mercato: Andrea Petagna, che sembrava destinato ad essere inserito tra i cedibili a fronte di una buona offerta, potrebbe a questo punto restare almeno fino a gennaio, rappresentando in assenza del belga la prima alternativa ad Osimhen al centro dell'attacco azzurro.