Dries Mertens è stato operato oggi in Belgio, lo ha comunicato il Napoli in una nota: "Dries Mertens in giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spalla sinistra da parte del dott. Declercq e sotto la supervisione del dott Canonico. Il giocatore osserverà un periodo di riposo di 2-3 settimane e poi inizierà il percorso riabilitativo".

La spalla dà problemi al 34enne attaccante da tempo, con ricadute frequenti che gli provocano la lussazione dell'articolazione in conseguenza di contrasti di gioco: il giocatore ha dunque voluto approfittare della conclusione della sua stagione, dopo l'eliminazione del Belgio da parte dell'Italia nei quarti di finale degli Europei, per cercare di risolvere il problema andando sotto i ferri, ovviamente di concerto col Napoli, come testimonia la presenza del dottor Canonico.

Mertens perderà dunque tutto il ritiro precampionato, cominciando a mettersi al passo coi compagni ad inizio agosto, in vista di una stagione nella quale è intenzionato a dare un contributo migliore di quello della scorsa annata, quando – complici i problemi fisici – il suo contributo si è fermato a sole 10 reti, con un finale di grande difficoltà atletica.

L'attaccante belga ha rinnovato il suo contratto con il Napoli nel giugno dello scorso anno, con scadenza ora portata all'estate 2022. Ci vorrà dunque un po' di tempo per potersi conoscere bene col nuovo tecnico azzurro Luciano Spalletti, cui spetterà il compito di cercare di riportare la squadra di De Laurentiis in Champions League dopo il quinto posto della scorsa stagione sotto la gestione Gattuso.