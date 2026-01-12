Serie A
Meret si fa male durante l’allenamento con il Napoli: era appena rientrato da un infortunio

Trauma distorsivo alla spalla per Meret che torna ai box: era rientrato tra i convocati di Conte appena tre partite fa dopo un infortunio lunghissimo.
A cura di Ada Cotugno
Immagine

È una stagione sfortunatissima per Alex Meret che ha giocato pochissimo nel Napoli da quando è arrivato Vanja Milinkovic-Savic. L'ex portiere del Torino è diventato titolare quando si è trovato la porta spalancata dopo l'infortunio del suo collega che ora rischia di saltare altre partite. Il numero uno azzurro si è fatto male durante l'ultimo allenamento e dovrà tornare ai box per alcune settimane.

Soltanto da poche partite era tornato ad allenarsi in gruppo ed era stato convocato da Antonio Conte, ma era sempre rimasto in panchina. Era pronto a giocarsi il posto con il serbo, ma dovrà rimandare la sfida a causa di un trauma distorsivo alla spalla sinistra, come comunicato dal Napoli attraverso la nota ufficiale diffusa dopo la sessione di oggi a Castelvolturno.

Meret si ferma ancora, è il secondo infortunio di questa stagione
Meret si ferma ancora, è il secondo infortunio di questa stagione

La sfortunata stagione di Meret

L'ex Udinese era rientrato dai convocati da appena tre partite, dopo aver recuperato dalla frattura al secondo metatarso del piede destro che lo ha tenuto fuori dai giochi per tutta questa stagione. Sperava di riprendersi presto la porta, ma dovrà attendere ancora per un trauma distorsivo alla spalla riportato durante l'allenamento di oggi: è il secondo infortunio di questa stagione che non gli sorride per niente e che gli ha permesso di trovare appena quattro presenze.

L'ultima partita risale a Milan-Napoli dello scorso 28 settembre e da allora ha attraversato un lungo recupero fino all'inizio di gennaio, con la prima convocazione arrivata in occasione della partita contro la Lazio. Ora dovrà tornare ai box per qualche settimana: salterà sicuramente il Parma nel recupero infrasettimanale, e probabilmente non verrà convocato neanche con il Sassuolo nella gara che si giocherà sabato. La speranza è che possa superare presto questo nuovo problema fisico, ma è difficile che si riprenderà presto la porta come titolare.

Immagine
Immagine
