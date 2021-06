Il Cile ha riportato la sua prima sconfitta nella Copa América 2021 contro il Paraguay e nell'ultimo turno conoscerà la posizione con cui si qualificherà ai quarti di finale senza giocare. Dopo la vittoria con la Bolivia e i due pareggi con Argentina e Uruguay, nel terzo turno la Roja ha ceduto alla selezione del Toto Eduardo Berizzo. I cileni hanno mostrato il solito impegno e la solita abnegazione ma la Blanquirroja è riuscita ad avere la meglio grazie alle reti di Samu e Almiron. Grande tensione in campo per la squadra di Martin Lasarte, che nell'intervallo si è trasformata in qualcosa di più: le telecamere poste nella zona spogliatoio dell'estadio Mané Garrincha di Brasilia hanno mostrato attimi concitati con Gary Medel che ha prima avuto un diverbio con qualche calciatore paraguaiano e poi la situazione è degenerata.

Un incidente inspiegabile ma è evidente che l'adrenalina e la posta in palio del match hanno contribuito a creare un clime piuttosto aspro tra le due contendenti: quanto accaduto le squadre ha portato all'intervento degli altri giocatori che stavano rientrando e ha evitato che il tutto andasse oltre un duro faccia a faccia, condito da qualche parola di troppo, ma erano presenti anche gli arbitri di questo impegno e non sono state riportate sanzioni nel referto finale. Prima di iniziare il secondo tempo, i giocatori si sono scusati per quanto accaduto e hanno ripreso il match in maniera quasi normale, come se nulla fosse successo.

Quella subita dalla nazionale cilena per mano del Guaraní nell'ultima partita della fase a gironi del Copa América 2021 è una brutta caduta e ha portato Vidal & co al terzo posto del gruppo ‘zona Sud': nell'ultimo turno la Roja non giocherà mentre si scontreranno Uruguay-Paraguay e Bolivia-Argentina, che definiranno la classifica finale in vista della fase a eliminazione diretta che inizierà il 2 luglio.