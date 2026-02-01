McKennie dopo Parma-Juve mette implicitamente a confronto Spalletti e Allegri: Max ne esce male

Una risposta di McKennie nel dopo partita di Parma-Juventus diventa un confronto implicito tra Spalletti e Allegri: Max è nel dimenticatoio.

Chissà se Max Allegri era in ascolto quando nel dopo partita di Parma-Juventus, netta vittoria per 4-1 dei bianconeri, il suo ex calciatore Weston McKennie lo ha messo implicitamente a confronto con Luciano Spalletti quando – pur senza nominare l'attuale allenatore del Milan – lo ha collocato come capacità dietro il tecnico bianconero.

McKennie esalta Spalletti: "Mai avuto un allenatore così nella mia carriera"

McKennie, rigenerato da Spalletti come tanti suoi compagni, ma soprattutto ormai stabilmente trequartista dietro la punta con tutte le certezze che ne derivano, non ha dubbi quando ai microfoni di DAZN gli viene chiesto un aggettivo per definire il suo attuale tecnico, che ha rimesso in carreggiata la Juventus prendendone le redini a ottobre dall'esonerato Tudor: "È unico, io non ho mai avuto nella mia carriera un allenatore così, fortissimo, un bell'allenatore anche sul gruppo, quindi sono felice, tutti sono felici di lavorare con lui".

Weston McKennie con Max Allegri alla Juventus

McKennie dunque spazza via in un attimo l'esperienza alla Juve con Allegri in panchina: il livornese secondo lui non può reggere il confronto con Spalletti. Ovviamente stanno dietro il tecnico campione d'Italia col Napoli anche gli altri allenatori avuti da Weston in bianconero, ovvero Pirlo, Thiago Motta e Tudor.

Bremer si accoda al compagno: "È la Juve più bella in cui ho giocato"

È ugualmente entusiasta di Spalletti anche Bremer, grande protagonista della vittoria a Parma con una doppietta e tornato su livelli altissimi dopo l'infortunio: "È assolutamente la Juve più bella in cui ho giocato", dice il brasiliano, frase che trova l'approvazione dello stesso McKennie che è al suo fianco.

Anche Bremer è entusiasta di Luciano Spalletti

"Lui ha tutto, è un allenatore molto forte – spiega Bremer – si vede come ha preso la squadra, come giochiamo ora, è cambiato totalmente. Anche quando vinciamo, lui cerca sempre di dire alla squadra di stare sul pezzo, che è quello che stiamo cercando di fare. Però ci manca ancora qualcosa e lui lo sa, lo dice sempre, ma siamo sulla buona strada".