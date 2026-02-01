La Juve vince 4-1 a Parma e tiene la scia del Napoli in zona Champions: Bremer goleador al Tardini

Vittoria per 4-1 della Juventus a Parma: al Tardini i bianconeri sono trascinati dalla doppietta di Bremer, a segno anche McKennie e David. Nota dolente l’autogol di Cambiaso che aveva riaperto il match a inizio ripresa.

La Juventus vince 4-1 a Parma e resta in scia del Napoli in classifica: i bianconeri sono quarti a un solo punto dai partenopei, in una lotta per la Champions che si annuncia serrata fino alla fine, visto che la Roma (adesso due punti dietro) può rispondere domani a Udine, e anche il sorprendente Como è pienamente in corsa. I gialloblù restano invece con 6 lunghezze di vantaggio sulla Fiorentina terzultima: la situazione per la squadra di Cuesta è ancora relativamente tranquilla. Il grande protagonista di giornata al Tardini è stato Gleison Bremer, autore di una doppietta.

Spalletti ormai va sempre con i suoi titolarissimi, un 4-2-3-1 con giocatori scolpiti nelle rispettive posizioni: Locatelli-Thuram coppia in mediana, i trequartisti Conceiçao, McKennie e Yildiz alle spalle del rivitalizzato David.

La Juve parte subito forte con un paio di grandi occasioni per Conceicao (parata di Corvi e traversa), poi concretizza il vantaggio al quarto d'ora con Bremer, che svetta di testa su calcio d'angolo battuto dal portoghese.

Poco prima della mezzora si fa vivo il Parma con una conclusione di Valeri (parata in tuffo di Di Gregorio), ma al 36′ McKennie raddoppia girando a volo nel cuore dell'area un cross perfetto di Kalulu dalla destra. Nel finale di primo tempo Di Gregorio è ancora prontissimo su Oristanio, deviando il pallone in corner.

La partita si riapre all'inizio del secondo tempo per un goffo autogol di Cambiaso, ma il risultato di 1-2 dura appena tre minuti. Ci pensa ancora Bremer a rimettere le cose a posto, ribadendo in rete il pallone rimbalzato sulla traversa. Da lì la Juventus non si volta più indietro e la gara viene messa in ghiaccio al 64′ da David, che prosegue nel periodo positivo dopo il difficile inizio di stagione. Non succede più nulla fino alla fine, a parte un gol annullato a Openda: finisce 4-1 per la Juve, che davvero ha sofferto poco, al di là del gesto scellerato di un irriconoscibile Cambiaso.