Cambiaso fa un autogol clamoroso a Parma ma Spalletti lo sorprende e gli dà una lezione

La reazione sorprendente di Spalletti subito dopo l’autogol di Cambiaso. L’allenatore non bada molto a cosa è appena accaduto ma si concentra sul comportamento del suo giocatore e gli dà una lezione.

Cambiaso è stato lo sfortunato protagonista di un autogol a dir poco clamoroso nel secondo tempo di Parma-Juventus. Sul punteggio di 0-2 in favore dei bianconeri, il difensore della Vecchia Signora si è esibito in una sorta di colpo di tacco a dir poco superficiale e pericoloso che ha visto il pallone, nel tentativo di appoggiarlo a Di Gregorio, finire incredibilmente in rete. Cambiaso si mette subito le mani nei capelli, è incredulo, disperato. Quel gol poteva davvero riaprire una partita che sembrava già chiusa.

Spalletti chiaramente si è infuriato per quella leggerezza ma poi si è subito rivolto proprio verso Cambiaso. L'attenzione dell'allenatore bianconero è tutta nei confronti dei suoi giocatori dandogli una lezione chiara su come comportarsi in quel momento. Spalletti esige un linguaggio del corpo propositivo e proprio per questo ha rimproverato molto di più Cambiaso dopo che il pallone è finito in porta poiché il difensore bianconero continuava a tenere la testa bassa, voleva che alzasse la testa subito.

Il momento in cui Cambiaso ha messo la palla in porta.

Spalletti è molto attento a come la gestualità possa essere importante: mostrare debolezza dà solo più forza agli avversari. Ecco perché l'allenatore della Juventus non voleva assolutamente che Cambiaso mostrasse questo dando coraggio agli avversari. Cambiaso era chiaramente dispiaciuto ma Spalletti avrebbe voluto che reagisse in modo diverso, alzando la testa. Una situazione che si è verificata anche nel secondo tempo quando Conceicao si è dispiaciuto per la sostituzione e Spalletti l'ha ripreso.

La Juventus però, fortunatamente per Cambiaso e lo stesso Spalletti, reagisce subito compatta come squadra trovando addirittura la doppietta di Bremer che consente ai bianconeri di portarsi sul punteggio di 1-3. Non contenti i bianconeri riescono anche a trovare la rete che vale il 4-1 grazie a David che deve solo appoggiare in rete una respinta troppo leggera del portiere emiliano. A fine partita, con l'ingresso di Cabal, Cambiaso viene poi spostato sull'altra fascia concludendo così la sua partita al Tardini.