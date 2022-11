McGregor vuole comprare il Liverpool e svela il suo piano a un tifoso: è diventata un’ossessione Conor McGregor ha deciso di puntare il Liverpool: vuole acquistare il club inglese. Il lottatore irlandese di MMA ci riprova dopo i tentativi con Manchester United, Celtic e Chelsea.

A cura di Fabrizio Rinelli

Conor McGregor ci riprova e lo scrive ancora una volta pubblicamente, sui social, attraverso il suo account Twitter: è pronto a voler acquistare un club di Premier League. E questa volta gli occhi e le attenzioni del lottatore irlandese di MMA si sono concentrate sul Liverpool messo in vendita pochi giorni fa. Fenway Sports Group, la holding proprietaria dei Reds, ha infatti confermato le indiscrezioni dei primi giorni: "Alle giuste condizioni e se è nell'interesse del club". La cifra richiesta sarebbe superiore a quella sborsata da Boehly per il Chelsea: oltre 4,9 miliardi di euro.

Già, proprio i Blues, che lo stesso McGregor aveva puntato poco dopo la messa in vendita del club a seguito della sanzioni per Roman Abramovich per via delle vicende che vedevano coinvolto il proprietario dei londinesi nell'ambito della guerra tra Russia e Ucraina. L'acquisto del Chelsea non andò in porto per McGregor che oggi è tornato sulla cresta dell'onda rivelando a un tifoso la sua volontà di voler acquisire il Liverpool. Il noto lottatore ha risposto a una precisa domanda di un tifoso sul suo account Twitter spiegando le sue intenzioni. Oltre al Liverpool e al Chelsea però, McGregor ha sempre dimostrato di voler acquistare una società di calcio e soprattutto in Premier: era già accaduto un anno fa con Manchester United e Celtic.

"MI PIACEREBBE! Ho richiesto le mie informazioni su questo, sì. Non appena ho sentito. Che colpo di scena! Che club!". È stato questo il messaggio di McGregor in risposta al tifoso che gli chiedeva se fosse interessato al Liverpool. Il lottatore irlandese è dunque già un passo avanti e avrebbe fatto i suoi primi sondaggi per capire quanto possa essere possibile l'operazione. In tanti però sui social commentano dubbiosi la volontà di McGregor di voler acquisire i Reds. I suoi precedenti tentativi infatti non sono proprio confortanti.

"Ciao ragazzi, sto pensando di acquistare il Manchester United! Cosa ne pensate?" scrisse in un tweet McGregor ad aprile del 2021. Una volontà che alla fine non ha trovato alcun riscontro da parte degli attuali proprietari dei Red Devils che forse non hanno mai considerato la proposta di McGregor che però è sembrato totalmente ossessionato dalla voglia di diventare presidente di una squadra di calcio. Anche se poco, dall'Inghilterra, ha trasferito le sue attenzioni in Scozia, precisamente al Celtic.

"Ad essere onesti, c'è stato un primo colloquio dialogo sul Celtic – scrisse McGregor esattamente un mese dopo – Il tutto per acquisire azioni da Dermot Desmond. Sono certamente interessato ad acquisire una squadra sportiva a un certo punto! Sia il Celtic che il Man United sono squadre che mi piacciono di sicuro. Ma sono aperto. Sento che potrei fare grandi cose per un club". È passato più di un anno e delle intenzioni di acquistare il club scozzese da parte di McGregor non se n'è saputo più nulla. Oggi spunta un nuovo capitolo sulla sua volontà di investire ancora una volta nel calcio: il Liverpool potrebbe essere davvero l'occasione giusta per lui affinché possa coronare questo sogno. Ma lo scetticismo, visti i precedenti, è quasi d'obbligo…