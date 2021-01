Kylian Mbappè è il giocatore più preziosi in Europa. Il suo valore di mercato, secondo le ultime stime CIES, si aggira intorno ai 149,4 milioni. Una cifra mostruosa che, specie in questo periodo, non troverebbe alcun acquirente. Eppure l'attaccante francese non ha paura di ciò che dice e al termine della sfida vinta ieri 4-0 dal suo Psg contro il Montpellier (in cui ha segnato una doppietta), ha lanciato un messaggio ben preciso alla società: "Qui mi trovo molto bene ma sto riflettendo comunque sul mio futuro".

Un chiaro segnale di come non si sia ancora risolto in contenzioso tra il giovane fenomeno campione del mondo in carica nel 2018 con la Francia e il club parigino. Il contratto dell'ex Monaco è infatti in scadenza il prossimo giugno 2022 e al momento gli accordi per il prolungamento, non sarebbe ancora stati stabiliti. Ecco perché, forse un po' per paura e un po' per mettere fretta alla società, il giocatore ha deciso di esporsi in questo modo. Spaventando di fatto il Psg e infiammando il mercato: Real Madrid su tutti.

Mbappè mette fretta al Psg e infiamma il mercato

Ieri sera, nel corso della sfida tra Psg e Montpellier, terminata con il punteggio di 4-0 in favore dei parigini, il club, attraverso un tweet sul proprio account ufficiale, aveva esaltato Kylian Mbappè, autore di una doppietta (di Neymar e Icardi le altre due reti). Il giocatore però, al termine della partita, ha però spiazzato tutti. Intervistato da Telefoot al termine della gara, è stato piuttosto chiaro circa il suo futuro a Parigi: "Rinnovo? Stiamo parlando con il club, ci sto pensando – ha detto l'attaccante francese – Se dovessi firmare poi resterei qui per tanto tempo".

Mbappè ha ribadito come non abbia alcun problema personale a restare nella squadra allenata da Pochettino: "Sto bene qui, presto dovrò prendere una decisione – ha ribadito – Se rinnovo sarà solo per restare". Un messaggio chiaro che sembra quasi voler mettere fretta alla società ma che allo stesso tempo ha infiammato i tanti club europei che desiderano averlo in squadra. Real Madrid in primis che non ha mai nascosto l'ammirazione nei confronti di questo ragazzo. Nei giorni scorsi si era anche parlato in Spagna di una prima offerta da 80 milioni più il cartellino di Hazard.