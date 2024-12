video suggerito

Mbappé sbaglia un altro rigore, Bellingham corre a consolarlo: il Real perde 2-1 a Bilbao Kylian Mbappé sbaglia un altro calcio di rigore, stavolta a Bilbao dove il Real Madrid perde 2-1 con l’Athetlic. Bellingham è stato autore di un bel gesto dopo il rigore fallito dall’attaccante francese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Real Madrid perde a Bilbao. Un altro scivolone per i blancos che si erano rimessi a un passo dal Barcellona. Ancelotti ko per 2-1 con l'Athletic, e Barcellona che torna avanti di sei punti (ma ha anche una partita in più). Protagonista in negativo dell'incontro è ancora una volta Kylian Mbappé che ha fallito un altro calcio di rigore. Non è bastato il gol di Bellingham, autore di un gesto fantastico nei confronti proprio del calciatore francese.

Mbappé sbaglia un altro calcio di rigore

Fin qui non è stato per niente meravigliosa l'esperienza con il Real Madrid di Kylian Mbappé. Sia chiaro i gol non mancano 8 nella Liga (10 in totale), però dal francese ci si attende sempre qualcosa di più e non che sbagli due rigori nelle ultime tre partite. Evidente che dagli undici metri si può sbagliare, tutti i big hanno commesso errori. Ma certamente due rigori sbagliati in tre incontri è una notizia. Contro il Liverpool era stato Kelleher, secondo portiere dei Reds, a respingere il tiro calciato alla sua sinistra. Lo stesso angolo lo ha cercato contro l'Athletic e stavolta a respingere è stato Agirrezabala.

Il bel gesto di Bellingham

Quando il pallone finisce in calcio d'angolo, Mbappé si ferma sul terreno di gioco pensando al rigore fallito. Il primo compagno di squadra che arriva è Jude Bellingham che è autore di un bel gesto. L'inglese lo abbraccia, lo prende a sé e gli dice qualcosa. Davvero bello, considerato che in molti cercano di metterli su due fronti opposti. Ma non è così. Proprio nell'ultimo turno di campionato Mbappé aveva ceduto a Bellingham un rigore.

Athletic Bilbao-Real Madrid 2-1

La partita tra Athletic Bilbao e Real Madrid è una delle più sentite di tutta la Liga, e lo è anche per motivi extra calcistici. I biancorossi guidati da Valverde hanno fatto la partita perfetta e si sono imposti per 2-1. I gol tutti nel secondo tempo. Apre l'ex Torino Berenguer al 58′, al 79′ c'è il pari di Bellingham, poi il gol vittoria di Guruzeta all'80'. L'Athletic con questo successo mantiene il quarto posto e sale a quota 29 punti, il Barcellona capolista ne ha 37, il Real segue a 33 con una partita in meno, poi c'è l'Atletico Madrid a quota 32, Simeone e i suoi in campo giovedì.