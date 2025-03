video suggerito

Il Real vince di rimonta sul Leganes, decisiva la punizione di Mbappé: ma il fallo era inesistente Il Real Madrid ha vinto in rimonta 3-2 sul Leganes grazie al gol partita di Mbappé. Ma la polemica non è mancata: il fallo che ha portato alla punizione è inesistente, così come quello che ha decretato il rigore dell'iniziale 1-0. Blancos ancora nel vortice delle accuse di favoritismi arbitrali.

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile rimonta da parte del Real Madrid al Santiago Bernabeu dove i Blancos di Carlo Ancelotti si sono ritrovati in svantaggio a fine primo tempo grazie ai due gol segnati dal Leganes. Un risultato sorprendente che ha messo alle corde i campioni di Spagna costretti alla disperata rimonta, ottenuta grazie al 2-2 di Bellingham ma soprattutto alla magistrale punizione di Mbappé all'80' dal limite dell'area: su un fallo assolutamente inesistente, che ha riacceso la polemica sugli aiuti arbitrali verso la Casa Blanca.

Cos'è successo in Real Madrid-Leganes: la rimonta dei Blancos

Sul fronte meramente sportivo nulla da eccepire: la serata di sabato in Liga ha regalato la più bella partita possibile, con un risultato scontato sulla carta che il campo ha reso quasi impossibile fino al pirotecnico finale. Merito di un Leganes sceso al Bernabeu da vittima sacrificale e che così sembrava essere dopo l'immediato vantaggio del Real Madrid con il rigore realizzato da Mbappè al 32′. Che sembrava spalancare le porte di una facile vittoria, poi compromessa dall'incredibile uno-due tra il 33′ e il 41′ firmato Garcia e Raba. Blancos in difficoltà e costretti ad un secondo tempo da leoni in cui sono riusciti nell'impresa: prima, Bellingham al 47′ trova la via del 2-2 e poi all'80' ci pensa Mbappè che sfrutta una punizione per chiudere i conti e completare la rimonta.

Il fallo contestato: il fallo che ha decretato la punizione di Mbappé non c'è

Eppure, proprio da come è nato il 3-2 del Real Madrid è scoppiata ancora una volta la feroce polemica verso i Blancos da sempre indicati come il club con cui gli arbitri troppo spesso chiudono un occhio. E poco prima del tris e della doppietta del francese, effettivamente l'azione che ha portato alla punizione appare tutt'altro che irregolare: la galoppata di Rodrygo da centrocampo verso l'area avversaria viene fermata da Renato Tapia, in un disperato recupero.

Il giocatore del Leganes si getta a terra e strappa di netto la palla dai piedi del brasiliano, finito andato a terra. Approfittando dell'occasione per reclamare fallo che l'arbitro González Fuertes ha generosamente accolto nonostante le lamentele dell'intera squadra del Leganés.

Le polemiche anche sul rigore al Real: il contatto in area non giustifica il penalty

Le immagini viste e riviste anche in diverse angolazioni attraverso gli schermi televisivi hanno fatto gridare all'ennesimo scandalo in Spagna, permettendo al Real Madrid di prendersi tre punti pesantissimi con cui, con una partita in più, ha raggiunto in vetta alla classifica gli storici rivali del Barcellona. Ma la polemica c'è stata anche in occasione dell'1-0 del Real col rigore segnato da Mbappé: González Fuertes assegna un rigore per il fallo di Óscar Rodríguez su Arda Güler in area di rigore.

"Non c'è niente" hanno commentato all'unisono diversi opinionisti ed ex arbitri: c'è un contatto con la palla che però era già persa e non sembra comunque abbastanza per giustificare un rigore.