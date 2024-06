video suggerito

Mbappé rischia di rompersi di nuovo il naso se non recupera bene: quando può tornare in campo Mbappé rischia di rompersi di nuovo il naso se non recupera bene: quando può tornare in campo l’attaccante della Francia e i tempi di. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vittoria della Francia all’esordio a EURO 2024 contro l'Austria è passata in secondo piano dopo la frattura del setto nasale di Kylian Mbappé, che tiene col fiato sospeso tutti i tifosi della nazionale transalpina. L'attaccante del Real Madrid salterà sicuramente la partita con l’Olanda, ma non è chiaro quando potrà tornare in campo.

Di certo, quando avrà il permesso e lui si sentirà sicuro, dovrà indossare una maschera per evitare ulteriori conseguenze dopo il brutto scontro con il difensore austriaco Danso che gli ha provocato un infortunio brutto e doloroso.

Mbappé rischia di rompersi di nuovo il naso se non recupera bene

C'è grande apprensione per le condizioni di Mbappé in Francia e i media ogni giorno provano a fare un riepilogo sulle condizioni e su ciò che si sa in merito all'infortunio dell'attaccante transalpino. Oggi sul noto quotidiano L’Equipe c'è il parere di Benjamin Pescetto, otorinolaringoiatra di Nizza, che ha affermato: "Ridurre la frattura non cambia i tempi di recupero, è solo una questione di scelta di come guarire, con un naso allineato o dislocato. In questo caso, lo spostamento era troppo grande perché potessimo fare qualcosa. Dopo di che, non bisognava lasciarlo gonfiare, bisognava metterci il ghiaccio".

Mbappé ha fatto altri esami, che sono stati rassicuranti ma il medico francese ha precisato: "Se non è andato in sala operatoria, è perché le ossa non sono state interessate, ma solo la cartilagine. Nel bel mezzo di una competizione, è sempre preferibile evitare l’anestesia, se l’operazione può essere ritardata o addirittura annullata. Bisogna vedere come guarisce, perché l’operazione non rimuove nulla della lesione iniziale, che porta a edema, infiammazione e dolore. Il tutto durerà, con o senza intervento chirurgico. E la questione della durata, nel contesto dell’Euro, è ovviamente cruciale“.

Quando può tornare in campo Mbappé con la Francia

I tifosi, ma lo stesso Deschamps, so sta chiedendo quando potrà tornare in campo Kylian Mbappé: alcuni hanno ipotizzato che sarà presente all’ultima partita della fase a gironi mentre altri sono più convinti di rivederlo agli ottavi.

Il dottor Pescetto si è espresso anche sui tempo di recupero della punta di diamanta dei Bleus: "La riduzione non cambia i tempi, risolve solo la questione della respirazione e dell’aspetto estetico. La questione va discussa tra lo staff, il medico e il giocatore, a seconda del rischio che è disposto a correre. Nella peggiore delle ipotesi, si romperà di nuovo il naso, ma non è un rischio così grande come quello del rugbista Antoine Dupont, che ha rischiato molto di più".