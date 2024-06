video suggerito

Alla Francia basta un autogol contro l’Austria, nota stonata l’infortunio di Mbappé La Francia vince la prima agli Europei con un autogol di Wober. Brutto infortunio al naso per Mbappé. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli Europei iniziano bene per la Francia che s'impone 1-0 sull'Austria grazie ad un autogol di Wober, viziato da una bella giocata di Mbappé. Quest'ultimo è stato purtroppo costretto ad uscire nel finale a causa di un infortunio al naso che sembra serio. La nazionale di Deschamps con questi tre punti raggiunge l'Olanda in vetta al raggruppamento. Austria e Polonia senza punti.

La Francia ha dovuto faticare e non poco per trovare una breccia nel muro austriaco. La formazione di Rangnick infatti ha creato non pochi problemi ai Bleus, che hanno fatto sì la partita, senza però riuscire a creare particolari grattacapi alla difesa avversaria.

Francia in vantaggio con l'autogol di Wober, Austria poco cinica

Al contrario l'Austria ha avuto una chance colossale grazie ad una bella azione che ha permesso a Sabitzer di mettere in porta Baumgartner disinnescato da un eccezionale Maignan. Dalla paura per lo scampato pericolo, al rocambolesco gol del vantaggio. Guizzo di Mbappé a destra, pallone al centro e colpo di testa sciagurato di Wober a deviare la sfera nella sua porta.

Nella ripresa il match è rimasto in equilibrio, con la Francia che ha avuto il demerito di non riuscire a chiuderla. Clamorosa in particolare la palla gol fallita da Mbappé a tu per tu con il portiere avversario: un errore decisamente non da lui.

Eccezion fatta per un volo di Griezmann contro i cartelloni, una chance per Thuram e per una bella azione dei biancorossi, Austria-Francia non ha più di fatto regalato particolari occasioni da gol. Da segnalare invece nel finale il brutto infortunio al naso di Mbappé: nel tentativo di un colpo di testa, impatto duro con la spalla di un avversario e cambio forzato per il neoacquisto del Real Madrid.

Cosa si è fatto Mbappé, infortunio al naso

Ha perso molto sangue Mbappé per il quale si teme la possibile rottura del setto nasale. Senza dubbio la nota stonata della serata per Didier Deschamps che spera di non perdere il suo giocatore più rappresentativo.