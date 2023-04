Mbappé prende le distanze dal video promozionale del PSG: dietro il messaggio c’è una ragione precisa L’attaccante francese ha condiviso sui social una storia di Instagram: “Il PSG è un grande club e una grande famiglia, ma non è certo Kylian Saint-Germain”. Il suo gesto ha alimentato indizi sul futuro.

Kylian Mbappé compare nel video–messaggio del PSG. L’attaccante ha preso le distanze da quella breve clip.

Il Paris Saint-Germain ha inviato ai suoi abbonati un video particolare in occasione del lancio della campagna di adesioni per la prossima stagione 2023-2024. La clip è breve, dura poco di un minuto (1'16" per la precisione), ma è sufficiente per alimentare sospetti e malcontento. Tutto ruota intorno alla figura di Kylian Mbappé, protagonista della sequenza all'insegna dell'orgoglio parigino, della voglia di vincere, di spingersi oltre ogni limite facendo leva sulla forza delle proprie radici.

Tutto molto bello, soprattutto l'idea della grande famiglia sportiva nella quale ognuno è chiamato a fare la propria parte per rendere grande la società dentro e fuori dal campo. Qualcosa, però, è andato storto. Anzitutto, non è passata inosservata l'assenza di Lionel Messi e Neymar dalla pellicola, quasi fosse un indizio ulteriore della loro partenza a fine campionato dopo l'ennesima annata deludente per come sono andate le cose in Champions e la necessità di contenere il budget di spesa.

Il testo del messaggio condiviso su Instagram da Mbappé.

Ma c'è dell'altro che ha l'effetto di un fulmine a ciel sereno. Sono le parole di Mbappé che, attraverso una storia su Instagram, ha preso le distanze da quel filmato nel quale si vedono anche i ragazzi del settore giovanile, il giardiniere Jonathan Calderwood e i tifosi. "Il Parco dei Principi – dice l'attaccante nella pellicola – è il 12° uomo, è quello che ci dà ulteriore forza per combattere le nostre battaglie", una frase molto efficace il cui effetto viene smorzato dallo stesso calciatore.

Sui social denuncia quel video promozionale, ne prende le distanze. Il motivo? La chiave di lettura è duplice: facile, facile ipotizzare che stia preparando il terreno a un suo eventuale addio e per questo non ha gradito quel lancio così enfatico nel quale rappresenta la certezza per il futuro. Poi c'è un altro aspetto che fa riferimento alla questione dei diritti di immagine, la stessa che lo portò a scontrarsi con la Federazione francese in occasione di un evento pubblicitario precedente ai Mondiali in Qatar. Oggetto della discordia: gli accordi economici coi calciatori della selezione transalpina.

La presa di posizione da parte del calciatore è molto netta. E per questo fa molto più rumore anche in previsione del futuro stesso della società francese.

"Ho appena preso parte alla visione della campagna di rinnovo del club per la stagione 23/24 – si legge nel messaggio di Mbappé condiviso sui social -. In nessun momento sono stato informato del contenuto dell'intervista con il mio interlocutore. Sembrava un colloquio di base in una giornata di marketing del club. Non sono d'accordo con questo video pubblicato. Ecco perché mi batto per i diritti di immagine individuali. Il PSG è un grande club e una grande famiglia, ma non è certo Kylian Saint-Germain".