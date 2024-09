video suggerito

Mbappé è costretto a saltare il suo primo derby di Madrid: non sarà convocato per infortunio Il Real Madrid dovrà rinunciare a Mbappé contro l’Atletico nel prossimo weekend: il francese si è infortunato e non potrà giocare il suo primo derby in Spagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Per vivere le emozioni del derby di Madrid Kylian Mbappé dovrà aspettare ancora qualche mese: la stella del Real Madrid non potrà giocare contro l'Atletico Madrid il prossimo weekend a causa di un infortunio al bicipite femorale che lo terrà fermo per almeno tre settimane. Una vera sfortuna per il francese che scalpitava per essere presente in una partita così importante e sentita dai Blancos. Per lui sarebbe stata la prima grande sfida con la nuova squadra, l'occasione per testarsi in uno stadio infuocato e di presentarsi per la prima volta si suoi rivali.

Mbappè infortunato, quante partite salta

Ancelotti dovrà fare a meno dell'attaccante per la partita contro l'Atletico Madrid, una tegola importante in un derby che dovrà vincere a tutti i costi per restare agganciato al Barcellona che al momento si trova in testa alla classifica. L'allenatore avrà qualche giorno per studiare una soluzione d'emergenza, magari sfruttando i giovanissimo Endrick e Guler, in attesa di poter riavere a disposizione il suo campione. Mbappé si è infortunato durante l'ultima partita contro l'Alaves: aveva chiesto il cambio dopo aver avvertito un fastidio nella parte posteriore della coscia sinistra, chiamandolo a grandi gesti davanti alla sua panchina preoccupata.

Gli esami strumentali hanno accertato che si tratta di una lesione al bicipite femorale, un problema che non richiederà uno stop prolungato ma che lo costringerà a saltare la partita più importante di tutte, il suo primo derby di Madrid. Il francese non ha mai affrontato l'Atletico Madrid in carriera e la prima volta al Wanda Metropolitano sarebbe stata speciale e indimenticabile, ma dovrà attendere il girone di andata per vivere le emozioni del derby.

Ma quanto resterà fuori? Questi infortuni generalmente richiedono un periodo di stop di circa tre settimane e il Real Madrid spera di riaverlo a disposizione dopo la prossima sosta per le nazionali, per la partita contro il Celta Vigo in programma il prossimo 19 ottobre. Ovviamente anche gli impegni con la Francia sono in forte rischio, soprattutto perché tra un mese il Real Madrid affronterà il Barcellona nello scontro al vertice in Liga e non vuole rinunciare a Mbappé.