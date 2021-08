Mbappé assente alla prima festa di Messi al PSG: oggi l’incontro col club e il primo passo del Real Una buona parte dello spogliatoio del PSG si è riunito per festeggiare il compleanno di Ander Herrera ma a far rumore in quel di Parigi non è stata la presenza dei nuovi acquisti: l’assenza di Kylian Mbappé è stata interpretata come un segnale della volontà del calciatore francese di andare via. Nelle prossime ore dovrebbe esserci l’incontro con i dirigenti del club parigino e il primo passo del Real Madrid per intavolare l’operazione.

A cura di Vito Lamorte

Leo Messi e Sergio Ramos stanno facendo il conto alla rovescia per il debutto con la maglia del Paris Saint Germain e dopo la super presentazione al Parc des Princes c'è grande attesa di vederli in campo. Intanto prendono familiarità all'interno dello spogliatoio e nella foto della festa di compleanno di Ander Herrera sembrano già a loro agio ma non è la loro presenza a fare notizia: alla prima apparizione extra campo dei nuovi i più attenti hanno notato l'assenza di Kylian Mbappé.

All'evento erano presenti molti calciatori del PSG ma a far rumore è il fatto che l'attaccante francese non abbia preso parte alla festa: la sua assenza arriva tra le crescenti voci sulla sua possibile partenza dal PSG nei prossimi giorni per il Real Madrid e un incontro programmato per le prossime ore insieme alla dirigenza francese per parlare del rinnovo del contratto (in scadenza nel 2022). L'accoglienza che i tifosi gli hanno riservato nella prima gara casalinga è stata durissima e i fischi potrebbero aver intaccato per sempre il rapporto tra i supporter e Mbappé. Oltre all'attaccante nella foto non c'erano altri calciatori come Kimpembe o Donnarummama, ma la loro situazione è molto diversa da quella del francese.

La notte di Mbappé contro lo Strasburgo è stata il ritratto di quello che sta accadendo dentro e fuori dal campo: dai fischi da parte di un settore dei tifosi del PSG al gol e agli assist per i compagni per la vittoria finale. A fine partita Kylian ha lasciato il campo applaudendo il pubblico in solitaria e per molti quella sarebbe stata l'ultima apparizione nell'impianto della capitale francese.

L'assenza di Mbappé alla festa è stata accolta con grande interesse dalle parti di Madrid, che si addentrano in ogni dettaglio di questo tipo per capire se davvero vi è la possibilità di arriva al classe 1997. Secondo quanto riportano dalla Spagna da diversi giorni il Real sta aspettando una mossa di Mbappé e avrebbe pronta una prima offerta da 120 milioni di euro che può salire fino a 150. Il calciatore transalpino ha già fatto capire al club che non ha intenzione di rinnovare ma la società, soprattutto con le dichiarazioni pubbliche dei vertici, sta mettendo grande pressione al giocatore per farlo uscire allo scoperto. Si preannunciano 15 giorni di fuoco in vista della chiusura del mercato.