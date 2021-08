Il PSG presenta Messi e lancia un messaggio al Real Madrid per Mbappé Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato l’arrivo di Lionel Messi sui social e domani ci sarà una conferenza stampa ma in un video pubblicato nel pomeriggio ha lanciato anche “messaggio” al Real Madrid per Kylian Mbappé. Il club ha fatto capire che non ha nessuna intenzione di privarsi del francese in questa stagione per dare vita ad un tridente storico.

A cura di Vito Lamorte

Lionel Messi è un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain e, con molta probabilità, questo rimarrà il trasferimento che segnerà la sessione di mercato estiva del 2021. A Madrid sperano che l'arrivo dell'argentino sotto la Tour Eiffel possa liberare in anticipo Kylian Mbappé ma la sensazione è che una trattativa per il trasferimento dell'attaccante francese già in questa stagione sia piuttosto difficile. Il club francese da quando è nelle mani della proprietà del Qatar è un club che compra e non un club che vende, tanto che l'ex agente di Verratti, Donato Di Campli, l'ha definita "una prigione d'oro".

I parigini hanno sempre lasciato intendere che non vogliono vendere Mbappé e lo ha detto anche Mauricio Pochettino, trasferendo il messaggio di Al Khelaifi, perché hanno costruito uno dei migliori tridenti della storia e stanno cercando in tutti i modi l'assalto alla Champions League, che nella capitale francese è una vera e propria ossessione. Anche per questo il PSG non andrà a rinforzare una rivale diretta come il Real Madrid.

Nel video che annuncia la firma di Messi ci sono anche le maglie di Neymar e di Mbappé, un vero e proprio segnale di guerra nei confronti degli spagnoli. L'idea del PSG è di continuare a lavorare per prolungare il contratto dell'attaccante transalpino, che andrà in scadenza il prossimo giugno, ma per quanto folle possa sembrare al PSG preferiscono lasciarlo partire a zero il prossimo anno che incorporare una somma che possa aiutare a far quadrare i conti adesso. Il club francese ha annunciato cessioni per 180 milioni questa estate ma, per ora, è partito un solo giocatore e nelle prossime settimane sono attese numerose operazioni di mercato.

A Madrid, per ora, aspettano che il PSG dia qualche segnale di debolezza dal punto di vista finanziario e metta sul mercato Mbappé, anche se per ora tutti i messaggi che lanciano su Kylian dicono il contrario.