Mazzocchi non ci sta e risponde alle critiche: intanto Conte pensa a nuove soluzioni per la difesa Mazzocchi non ci sta e risponde alle critiche dopo Napoli-Udinese: "Testa alla Lazio. O' Riest sò chiacchier, È anche periodo". Ma Conte pensa a nuove soluzioni per difesa azzurra contro la Lazio.

A cura di Vito Lamorte

Mazzocchi ha risposto alle critiche ricevute dopo Napoli-Udinese. Il laterale azzurro è stato al centro di diverse discussioni per la sua prova non positiva in occasione del posticipo della 24a giornata di Serie A e su Instagram ha scritto: "Testa alla Lazio. O’ Riest sò chiacchier, È anche periodo!".

Contro i friulani Mazzocchi ha sostituito gli infortunati Spinazzola e Olivera, ma la sua prova non è stata brillante e da un suo rinvio è nata la rete del pareggio della squadra bianconera: non è stato il peggiore della gara del Maradona ma le incertezze in alcune situazioni hanno destato parecchi malumori tra i tifosi e per questo motivo l'ex Salernitana è finito tra i flop in quasi tutte le pagelle dei quotidiani di oggi.

Conte ha un'altra idea per la difesa contro la Lazio: Jesus terzino

Anche per questo motivo, in vista di Lazio-Napoli, Antonio Conte starebbe pensando a nuove soluzioni per la difesa azzurra: Juan Jesus potrebbe tornare a fare un ruolo che non svolge ormai da anni, quello di terzino sinistro, con il rientro al centro di Alessandro Buongiorno accanto ad Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo a destra. A farne le spese di questa possibile scelta potrebbe essere proprio Pasquale Mazzocchi.

Il calciatore nato a Napoli, come già anticipato, è stato spesso richiamato da Conte il match per alcuni movimenti e in più di un'occasione l'espressione dell'allenatore salentino non era soddisfatta: Mazzocchi non giocava titolare dallo scorso 15 settembre e quest'anno ha collezionato appena 94 minuti di gioco, giocando soprattutto da esterno alto per aiutare in fase difensiva nei finali di partita.

È nota a tutti la maniacalità e l'attenzione per ogni dettaglio e situazione di Conte: le sbavature viste contro l'Udinese non lo hanno soddisfatto e per questo motivo potrebbe decidere di cambiare alcune cose in vista della partita dell'Olimpico contro la Lazio.