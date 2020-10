Quello che succede sul campo resta sul campo, o almeno così dovrebbe essere. Quando c'è di mezzo Zlatan Ibrahimovic però difficilmente le cose non diventano di dominio pubblico. Il centravanti svedese è stato il protagonista di un episodio del passato raccontato dal suo ex compagno Maxi Lopez, con il quale ha condiviso solo pochi mesi al Milan nel 2012. L'argentino che attualmente milita in Lega Pro, nella Sambenedettese ha raccontato un particolare aneddoto, relativo alle minacce ricevute da Ibra dopo un passaggio sbagliato.

Maxi Lopez approdò al Milan in prestito nel gennaio 2012. Il centravanti argentino sarebbe rimasto però in rossonero solo pochi mesi, prima del ritorno a fine stagione alla Sampdoria. 11 presenze e 2 gol per l’attaccante che condivise lo spogliatoio con Zlatan Ibrahimovic, perno in campo e nello spogliatoio di quella squadra. A tal proposito Maxi Lopez ha rivelato ai microfoni di Tyc Sports, un retroscena, relativo ad un episodio iniziato in campo e finito negli spogliatoi: "Dopo un passaggio sbagliato in partita, prima di una sfida di Champions Laegue, mi disse che avrebbe voluto spaccarmi la faccia. Dovevamo giocare contro il Parma al Tardini. Mi arrivò un pallone. Lo stoppai, mi girai subito e misi un pallone in area per Ibrahimovic. Lui rimase fermo, inizialmente non si girò neppure e continuava a guardare dove era andata la palla. Poi all’improvviso si gira e mi urla contro. Mio Dio quante me ne ha dette. Voleva la palla sui piedi. Io però risposi che secondo me era una palla buona che lo avrebbe messo davanti alla porta. Ma nulla".

Tutto sembrava finito lì e invece Ibrahimovic se la legò al dito, anche nei giorni successivi. Dopo un lungo silenzio, lo svedese che al momento è alle prese con il recupero dal Covid, spiegò a Maxi Lopez come funzionavano le cose in campo dal suo punto di vista: "Torniamo negli spogliatoi a fine gara. Pensavo mi avrebbe detto qualcosa, ma non si avvicinò. Passa un giorno, lunedì, martedì e mercoledì dovevamo giocare in Champions. Mi si avvicina e mi dice ‘Mi piace il carattere degli argentini. Dite la vostra e avete il vostro carattere, non come i brasiliani. Ma la prossima volta che fai così ti spacco la faccia'".