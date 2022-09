Maxi Lopez diventa papà per la prima volta dopo il divorzio: Wanda Nara gli scrive subito La nuova compagna di Maxi Lopez, la modella Daniela Christiansson, ha mostrato lo scatto dell’ecografia e annunciato di aspettare un bambino. Wanda Nara è stata la prima a commentare la notizia.

Maxi Lopez aspetta un figlio dalla nuova compagna, Daniela Christiansson. Qual è stata la reazione di Wanda Nara alla notizia.

Non c'è più alcun sentimento ostile tra Maxi Lopez e Wanda Nara. Il tempo dell'odio è finito. L'ascia di guerra è stata sotterrata, la pace (anche quella legale) sancita. La coppia scoppiò nel 2013, quando sulla scena di un matrimonio in profonda crisi fece irruzione la figura di Mauro Icardi. Da allora i rapporti tra ex furono glaciali, burrascosi, senza esclusione di colpi, all'insegna delle citazioni reciproche e di accuse al vetriolo che alimentarono anche il gossip più sfrenato su quei panni sporchi lavati in pubblico.

Oggi è tutto cambiato e, ironia della sorte, mentre l'ex calciatore sembra aver ritrovato serenità e affetto nella relazione con la modella svedese Daniela Christiansson, è proprio la donna manager/agente/imprenditrice a vivere un momento difficile per la separazione con l'attaccante argentino. Ha annunciato tutto sui social con un messaggio semplice e chiaro poi ha lasciato che calasse il silenzio. Maurito no, ha reagito diversamente: la pubblicazione di uno scambio di battute pungenti in una chat su WhatsApp (poi cancellata) è stata la riprova di come abbia preso male la decisione della (quasi) ex consorte.

La chat del dialogo con Wanda Nara che Mauro Icardi ha mostrato pubblicamente (salvo poi cancellarla): "Sei tossica!", la conclusione dello scambio di battute.

Adesso è Wanda a trovarsi in una situazione emotiva, sentimentale molto dura. Il periodo compreso dal flirt tra la China Suarez e il marito-giocatore è stato molto intenso, combattuto, fino a quando non è sfociato nella rottura di questi giorni. È stato in questo lasso di tempo che Maxi Lopez si è riavvicinato alla ex, sbrogliando anche la matassa di beni e proprietà oggetto del divorzio. Lo ha fatto solo da padre dei tre figli nati dalla precedente unione (Valentino, Constantino, Benedicto).

Volò a Parigi per stare accanto a loro in quelle ore di tempesta per il tradimento sussurrato da voci amiche e poi ribadito perfino dalle indagini di un investigatore privato che era riuscito ad hackerare il cellulare di Icardi, avendo accesso alla ‘stanza' di messaggi e video che raccontava la complicità tra Maurito e l'attrice.

Il post dedicato a Maxi Lopex e condiviso da Wanda Nara nella storia sui Instagram.

E ora che Maxi Lopez e la fidanzata hanno reso noto che aspettano un bambino (hanno anche in programma di sposarsi) la prima reazione è stata di Wanda Nara. Dinanzi alla tenera immagine dei due, che mostrano la foto dell'ecografia nella quale è raffigurata la creatura che Christiansson ha in grembo, non è rimasta insensibile: ha condiviso il post della modella nelle sue stories di Instagram e a corredo ha scritto "congratulazioni, la famiglia si allarga".