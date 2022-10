Matthaus rinuncia a 8 milioni per restituire una reliquia di Maradona: “Gesto meraviglioso” Lothar Matthaus ha donato alla federazione argentina la maglia che Maradona ha indossato nella finale dei Mondiali di Messico 1986. In un’intervista l’ex Inter ha detto di aver rinunciato a offerte clamorose per la maglia di Diego.

Di Diego Armando Maradona si parla spesso. Gli omaggi sono tanti,non arrivano solo dal mondo del calcio, e in questo periodo di lui si parla ancora molto di più. Perché si avvicinano i Mondiali del Qatar, che saranno i primi senza di lui. L'Argentina ha la chance di vincere, vuole farlo pure per omaggiarlo nel migliore dei modi. La maglia che indossò nella famosa partita con l'Inghilterra, quella della ‘Mano di Dio' e del ‘Gol del Secolo', è stata battuta all'asta pochi mesi fa per una cifra record. Mentre tra poche settimane verrà messo all'asta il pallone di quella partita. Adesso un grande omaggio a Maradona e all'Argentina lo ha fatto Lothar Matthaus, uno dei suoi grandi rivali.

Tra Maradona e Matthaus c'è sempre stato un bel rapporto. Tra i due tanta stima e tanto rispetto. Si sono divertiti a sfidarsi sia con la nazionale che con i club, giocavano in Italia entrambi nello stesso periodo, si dividevano i titoli pure con gli olandesi del Milan. E si sono soprattutto affrontati in due finali dei Mondiali consecutive, prima quella del 1986 e poi quella del 1990. Con un successo a testa.

La finale del 1986 è stata trionfale per l'Argentina che si impose per 3-2. Beckenbauer decise di spostare Matthaus e lo mise in marcatura su Maradona. Un confronto d'altri tempi. Diego fu deciso, ma Lothar giocò pure lui una grande finale. Dopo quell'incontro i due numeri 10 si scambiarono le maglie.

E la 10 dell'Argentina Matthaus l'ha custodita gelosamente fino a qualche mese fa quando l'ha consegnata a Ricardo Alfonsin, ambasciatore dell'Argentina a Madrid, che nelle scorse ore l'ha invece data a Ernesto Tapia, il presidente dell'AFA, la federcalcio argentina che ha voluto comunicare la notizia sui social e ha voluto ringraziare l'ex dell'Inter.

Lothar Matthaus è stato intervistato dal Daily Mail e al giornale inglese ha detto di aver ricevuto offerte clamorose per quella maglia, ma le ha sempre rifiutate: "Non ho mai voluto vendere quella storica maglia. C’è stata una super offerta di quasi otto milioni di euro, ma alla fine ho rifiutato. Tutto si può comprare col denaro, ma certe cose non hanno prezzo e non si pagano. Ho deciso di fare omaggio di questa maglia perché penso che sia nel posto giusto".