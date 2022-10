Gayà sbaglia un rigore al 102′, Gattuso lo difende: “Li ha falliti Maradona, può farlo pure lui” Cavani e Lamela segnano in Siviglia-Valencia. La scena l’ha presa però Gayà che si è fatto parare un calcio di rigore al 102′. Dopo la partita il tecnico Gattuso lo ha difeso.

A cura di Alessio Morra

Turno infrasettimanale nella Liga, che ha iniziato la decima giornata con un match importante quello disputato al Sanchez Pizjuan da Siviglia e Valencia. Una sfida che è durata 102 minuti. E il finale è stato ricco di emozioni. Nel post partita la scena se l'è presa il tecnico dei bianconeri Gattuso che è sceso in campo per difendere la bandiera Gayà, e per proteggerlo ha fatto un paragone importante.

Il Siviglia ha cambiato allenatore, in panchina ora c'è Jorge Sampaoli, che ha cercato di blindare la difesa. Pari 1-1 in Champions e successo esterno (1-0 a Maiorca) nella Liga. Contro il Valencia era la prova del nove per gli andalusi. La partita iniziata alla grande per la squadra di Gattuso che dopo 6 minuti trova il gol con Cavani, l'uruguagio è scatenato. Dopo la doppietta all'Osasuna, un altro gol per l'ex di Napoli e Psg. Il Valencia cerca il raddoppio, ma non lo trova e prova a difendere il vantaggio, senza Cavani sostituito da Gattuso.

Cavani a segno anche in Siviglia–Valencia.

Ma un ex Serie A trova il pari, è Lamela a firmare l'1-1 a quattro minuti dal termine. Una beffa per la squadra guidata dal tecnico italiano. Ma il Valencia ha il carattere di Gattuso e si rimette ad attaccare, lo fa a testa bassa e al minuto 101 si procura un calcio di rigore. Il giovane Kiki Salas commette un fallo da ultimo uomo su Justin Kluivert (altro ex Roma). Poche discussioni sulla decisione dell'arbitro. Dal dischetto si presenta Gayà, giocatore simbolo del Valencia, in procinto di rinnovare fino al 2028. Il difensore angola la conclusione, ma Bono intuisce e respinge. Occasione sfumata. Partita finita, è 1-1.

Gaya calcia un rigore e lo sbaglia al 102esimo di Siviglia–Valencia.

Grande delusione per il Valencia che per due volte si è vista sfuggire l'occasione di portare a casa i tre punti. Il ‘povero' Gayà sulle spalle si sente tutto il peso del mondo. E dopo la partita, in conferenza stampa, Gattuso lo ha difeso, a modo suo, da leader vero, da leader qual è: "Oggi Gayà ha sbagliato un rigore, un altro l'abbiamo sbagliato l'altro giorno. Gli errori fanno parte del calcio. Se Maradona ha sbagliato, anche Gayà può sbagliare".