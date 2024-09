Cutrone pubblica l’orribile messaggio ricevuto dopo il rigore fallito: “Non lo lascio passare”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Patrick Cutrone non ce l'ha fatta a restare in silenzio e ha deciso di denunciare in maniera tanto cruda quanto rumorosa – visto il seguito che ha su Instagram, quasi 700mila followers – l'orribile messaggio ricevuto dopo il calcio di rigore che ha fallito al quinto minuto di recupero di Udinese-Como. I friulani in quel momento vincevano 1-0 in virtù del gol messo a segno da Brenner nel finale del primo tempo, il 26enne attaccante ha avuto sul piede il pallone del pareggio in extremis dal dischetto ma ha calciato il pallone fuori dai pali difesi da Okoye. Un errore cui ha fatto seguito il messaggio – uno dei tanti, ha spiegato Cutrone – in cui si insultava il calciatore e si augurava il peggio alla figlia appena nata.

"Accetto le critiche come giusto che sia, ma queste cose non le lascio passare. Questo è un esempio di tanti altri", ha scritto in una storia su Instagram l'attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan, allegando uno dei commenti davvero inaccettabili che sono comparsi sotto i post della sua timeline dopo il penalty sbagliato a Udine.

Messaggi non solo odiosi e che non hanno cittadinanza in una società civile, ma anche surreali, visto che Cutrone è stato tra i protagonisti (14 gol e 5 assist in 32 presenze) della promozione in Serie A del Como, città in cui è nato e dove è tornato a giocare nel 2022 dopo alcune annate non al top vissute tra Fiorentina, Wolverhampton, Valencia ed Empoli.

Cutrone col premio di ‘Player of the Match' vinto alla seconda giornata

Patrick a Como è rinato, qualche settimana fa ha rinnovato il suo contratto col club lariano fino al 30 giugno 2028. L'ex bomber dell'Italia Under 21 è già andato a segno nell'attuale stagione di Serie A, segnando il gol del pareggio a Cagliari e portandosi a casa nell'occasione anche il premio come migliore in campo. Tutto spazzato via nella testa bacata degli odiatori, che davvero sembrano un male incurabile in questa epoca social.