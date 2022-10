Tifo esagerato all’ATP di Napoli, partono fischi e cori da stadio: “Rispettate i giocatori” Animi molto concitati durante la partita del primo torneo del Torneo ATP 250 di Napoli tra Baez e Sonego. Il giudice di sedia è stato costretto a intervenire più volte per placare i caldissimi tifosi.

A cura di Alessio Morra

Una delle sfide più interessanti in tabellone tra quelle del primo turno del torneo ATP 250 di Napoli si è disputata nel pomeriggio di mercoledì, ed è stata quella tra l'argentino Sebastian Baez, numero 6 del tabellone, e Lorenzo Sonego, reduce dal primo turno di Firenze. Baez e Sonego hanno dato vita a un incontro molto bello, che ha vinto in due set lottati l'argentino. Questo incontro però si ricorderà più per accadimenti extra tennistici.

Sonego non ha vissuto un'annata splendida, ma con il titolo vinto a Metz ha sistemato il suo 2022, forse pensava di seguire quel trend, ma non ci è riuscito. A Napoli il piemontese voleva fare molta strada, ma è uscito subito, pure perché non è stato fortunato nel sorteggio, si è trovato di fronte un giocatore di livello, pure ispiratissimo, Baez era reduce in verità da un periodo disastroso, visto che non conquistava un successo da tre mesi, l'ultimo il 16 luglio contro Rublev sulla terra di Bastad, ma a Napoli l'argentino sente una forza speciale che lo ha aiutato in questo match.

Sebastian Baez ha omaggiato Diego Armando Maradona.

Il legame tra l'Argentina e la città partenopea è molto forte. Il punto di contatto è rappresentato da Maradona, che Baez ha celebrato già nei giorni scorsi, lo ha fatto pure facendo calcio-tennis durante gli allenamenti. Diego è un pensiero fisso per il tennista sudamericano che durante l'intervista post-match ha indossato una maglia che ricordava quella dei Mondiali del 1986, quelli in cui Diego fece la differenza, si consacrò e regalò un successo storico all'Argentina. Omaggio ovviamente apprezzato dal pubblico napoletano, che però durante la partita non era stato tenerissimo, e anzi era stato sin troppo caldo. Con un paio di video che testimoniano ciò che sui social stanno velocemente galoppando.

Il sostegno per Sonego era pressoché certo, in Italia il calore è sempre forte per i giocatori di casa, ma il pubblico napoletano è stato molesto tanto da essere richiamato all'ordine dall'arbitro dell'incontro, che al termine di una filippica ha detto: "Rispettate i giocatori".

Ci sono stati un paio di momenti molto concitati durante l'incontro, che si è chiuso con il punteggio di 7-5 7-6. Nel secondo set con Sonego era avanti, provava ad allungare, ma non ci riusciva e in un momento in cui Baez ha chiamato ‘l'occhio di falco' il pubblico ha fischiato. Forse i fischi erano per Baez, che non ha battuto ciglio, o forse erano per l'arbitro che ha aperto il microfono e in italiano ha provato a zittire i tifosi, quelli più caldi che hanno urlato il coretto: ‘scemo, scemo'. Non si sa se riferito al giudice di sedia o al tennista sudamericano.

L’argentino sta vivendo la stagione migliore della carriera, ha toccato la 31esima posizione ATP.

Non ha battuto ciglio mai Baez, che ha tirato dritto e dopo aver agganciato Sonego nel tie-break ha vinto con una certa facilità. E così dopo il primo successo, ottenuto dopo undici sconfitte di fila, ha potuto indossare la maglia di Maradona e lo ha ricordato dicendo: "Lui è stato il migliore, è il mio idolo. Per me è speciale essere qui a Napoli, a casa di Maradona".