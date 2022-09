Sonego trionfa a Metz e Bublik perde la faccia: si copre di ridicolo con un colpo senza senso Sonego ha vinto il torneo ATP 250 di Metz. Terzo titolo in carriera per Lorenzo e quinto nel 2022 per l’Italia. Nel match ha perso la testa Bublik, autore di un pessimo show.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Sonego ha vinto il torneo ATP 250 di Metz. Per il tennista piemontese è il terzo titolo in carriera, il primo della stagione. Uno splendido risultato che dà fiducia a Sonego che si rilancia e chiude una settimana fantastica, nella quale ha battuto anche il top ten Hurkacz. Un successo meritato, ma la copertina se l'è presa, praticamente alla pari, anche se per motivi totalmente opposti, Bublik che ancora una volta ha dato vita a uno spettacolo pessimo, che non ha sconvolto Sonego ma che ha creato immediatamente un mare di polemiche. I commenti sulle gesta del kazako non sono certo benevoli.

Il primo set è stato molto equilibrato. Sonego è sempre stato avanti, ha avuto delle occasioni di break, ma non è riuscito a togliere il servizio all'avversario. Il tie-break decide tutto. Lorenzo è più bravo, gioca meglio, è centrato anche di testa, chiude 7-3. Il primo set è suo. Un bel vantaggio, ma nel tennis di certezze ce ne sono sempre poche.

Bublik nel quinto game è provocatorio e invece di tirare lo smash colpisce con il manico la pallina.

Bublik perde presto il servizio, Sonego capisce di avere la partita in pugno, ma non immagina che sul 7-6 3-1 l'incontro è praticamente chiuso. Finisce lì perché il kazako esce completamente dalla partita e fa uno show veramente insensato. Prima serve due volte da sotto, poi fa ancora molto peggio. Perché al momento di colpire a rete lo smash colpisce con il manico. Il museo degli orrori. Non solo perché a tennis non si gioca così, ma perché Bublik manca di rispetto a Sonego, che stava andando meritatamente a vincere la finale.

Quei gesti hanno prodotto un altro break, Lorenzo è andato velocemente a chiudere il match con il punteggio di 7-6 6-2. Non senza vedere ancora Bublik continuare a fare il suo show. L'abbraccio finale è bello ma non cancella gli ultimi game del kazako.

Lorenzo Sonego ha vinto il 3° titolo ATP.

Sonego non ha disputato un'annata straordinaria finora, aveva bisogno di una prova di questo tipo per scrollarsi di dosso una serie di risultati negativi, ci è riuscito ed ora si riafficia nella top 40 della classifica ATP.